Neuquén celebró el Día de la Bandera con un acto encabezado por Mariano Gaido

La ceremonia se realizó este sábado en el Parque Lineal Belgrano y reunió a autoridades, excombatientes, representantes de instituciones y vecinos de la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén realizó esta sábado por la mañana el acto protocolar por e l Día de la Bandera en el Parque Lineal Belgrano , encabezado por el intendente Mariano Gaido , quien estuvo acompañado por autoridades provinciales, veteranos de Malvinas, fuerzas de seguridad y armadas, instituciones, vecinas y vecinos.

Durante la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno de la Provincia del Neuquén . Además, se realizó una ofrenda floral en homenaje al creador de la enseña patria, Manuel Belgrano, y se llevó adelante un minuto de silencio en su memoria.

En este contexto, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó el valor simbólico de la fecha y la participación de distintos sectores de la comunidad.

“Todos los años realizamos esta conmemoración en el barrio Belgrano, un lugar representativo. Como hacemos en todos los actos institucionales, convocamos a todos los actores de la sociedad. Por eso nos acompañan nuestros héroes de Malvinas, los vecinos y las distintas instituciones del barrio”, señaló.

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Un símbolo de unidad

De Giovanetti resaltó además que la bandera constituye un símbolo de unidad para todos los argentinos. “Si hay un símbolo que nos identifica, que nos une y que, estemos donde estemos, nos hace iguales, es la bandera. Estamos sumamente contentos de compartir un acto sencillo, pero muy significativo”, expresó.

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Neuquén, Elio Canali, agradeció el acompañamiento permanente de la gestión municipal y remarcó el significado de la jornada.

“Primero agradecer al señor intendente la deferencia que tiene siempre para con nosotros, para estar presentes y formar parte de todo lo que ellos hacen. También agradecer a la presidenta del barrio y a Luciana (De Giovanetti) por la invitación”, indicó.

Canali destacó además la relevancia de recordar a Manuel Belgrano y el legado que dejó para las futuras generaciones. “Hoy es un día muy especial porque recordamos al creador de nuestra bandera, el símbolo máximo que tenemos. Estar acá en el barrio Belgrano, a 91 años de su fundación, nos enorgullece. Siempre con la celeste y blanca, acompañando todo lo que significa la argentinidad y la obra de Belgrano”, sostuvo.

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“Tenemos el legado de seguir construyendo un país donde vivamos mejor y trabajemos todos para ser una gran comunidad, con errores y aciertos, pero siempre adelante y bajo nuestra bandera”, agregó.

Un barrio con más de 90 años de historia

La presidenta de la comisión vecinal del barrio Belgrano, Carina Leiva, destacó la importancia de la celebración para la comunidad barrial, que este año cumple 91 años de historia.

“Para nosotros representa todo, porque el barrio Belgrano es bastante antiguo, así que hoy estamos cumpliendo 91 años. Agradecer a las autoridades que siempre están presentes, a los vecinos que se han acercado. Gracias a los chicos que cuidan la plaza, a los placeros; el barrio está hermoso y lo hacemos entre todos”, afirmó.

Leiva contó además que los festejos por el aniversario del barrio se van a realizar en agosto debido a las bajas temperaturas que hay en esta época del año.

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Al respecto destacó que los preparativos “son un trabajo en conjunto, no solo con el barrio y los vecinos, sino también con el municipio. Estamos muy contentos y agradecidos por el acompañamiento de siempre”, aseguró.

También participaron del acto el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero; concejales y concejalas; el comandante de la VI Brigada de Montaña, coronel mayor Rolando Alberto Labrousse; integrantes del gabinete municipal; veteranos de la Guerra de Malvinas; representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad con asiento en la región; miembros de Scouts de Argentina Asociación Civil; autoridades de la sociedad vecinal del barrio Belgrano, además de vecinos, vecinas y los pequeños granaderos.