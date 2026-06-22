Sin dudas que el duelo entre las selecciones de España y Uruguay es uno de los más atractivos de la primera fase del Mundial 2026 .

España vs Uruguay: qué día es este partidazo en el que tienen que dejar todo para avanzar en el Mundial 2026

España-Uruguay es el único de los partidos de la primera fase del Mundial 2026 que enfrenta a dos campeones mundiales. Estas dos selecciones son las favoritas del Grupo H -que comparten junto a Cabo Verde y Arabia Saudita- para clasificarse a los 16avos de final.

España y Uruguay se medirán el viernes 26 de junio de 2026 a las 21 horas de Argentina. Este partido, uno de los duelos imperdibles de la Copa , marcará el final de la participación de ambas selecciones en el Grupo H del Mundial 2026 .

El duelo entre españoles y charrúas se desarollará en el estadio Akron de Jalisco, en la ciudad mexicana de Guadalajara.

¿Condimentos imperdibles? Dos propuestas ofensivas de juego -como las plasmadas por los DT's Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa- y la anhelada presencia de la estrella Lamine Yamal, el crack que ubicó a La Roja como gran candidata para ganar el segundo Mundial de su historia.

Un dato clave: si la Selección Argentina se impone en el Grupo J, en 16vos de final se enfrentará al segundo del Grupo H. Y es altamente probable que se mida contra España o Uruguay, a priori favoritos por encima de Arabia Saudita y Cabo Verde. Si Argentina termina en el segundo escalón en su Grupo, deberá jugar contra el ganador del Grupo H.

Es oportuno reseñar que España es uno de los grandes candidatos a coronarse en el Mundial 2026.

El vigente campeón de la Eurocopa y subcampeón de la Liga de Naciones de la UEFA brilló en las eliminatorias mundialistas: lideró su grupo con cinco triunfos y un único empate.

Por su parte, Uruguay terminó en la cuarta colocación en las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026, detrás de Argentina, Ecuador y Colombia.

lamine yamal españa Yamal, la estrella de la Selección de España.

¿Qué marca la historia entre España y Uruguay en los mundiales?

En el Mundial 2026, Uruguay intentará romper el maleficio ante España. Claro, es que los Charrúas nunca pudieron vencer a los españoles en encuentros oficiales. La primera vez que ambas selecciones se enfrentaron en un Mundial fue en Brasil 1950: en aquel partido, la Celeste y La Furia Roja igualaron 2 a 2, con goles de Alcides Ghiggia y Obdulio Varela para los uruguayos y un doblete de Estanslao Basora. Cuarenta años más tarde, en Italia 1990, Uruguay y España volvieron a empatar: 0 a 0 por la fase de grupos.

Pero, al sumar partidos amistosos y oficiales, el historial marca que Uruguay y España se enfrentaron en diez ocasiones, con 5 victorias para los europeos y 5 empates.