Vozinha, arquero sensación del Mundial, consiguió que le otorguen la visa a su madre para viajar

El arquero de Cabo Verde, que brilló contra España en el debut mundialista, tendrá apoyo familiar para la segunda jornada.

Ana Candida Evora , madre de Vozinha , arquero de Cabo Verde , obtuvo la visa para ingresar a Estados Unidos y podrá ver a su hijo en el Mundial 2026 , luego de que su ausencia en el debut ante España generara una fuerte repercusión internacional.

El caso se hizo conocido después del empate 0-0 entre Cabo Verde y España, partido en el que Vozinha fue una de las grandes figuras al sostener a su selección con una actuación determinante frente a una de las candidatas del torneo.

Tras ese encuentro, el arquero de 40 años se emocionó al revelar que su madre no había podido viajar para acompañarlo en el debut mundialista por inconvenientes vinculados al proceso migratorio y a los costos exigidos para el ingreso a Estados Unidos.

La historia tuvo impacto inmediato porque Cabo Verde disputa su primer Mundial y Vozinha, uno de los símbolos del seleccionado africano, había cumplido una actuación histórica sin poder tener a su madre en la tribuna.

El trámite se destrabó en las últimas horas después de la intervención de Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien aseguró haber gestionado el caso ante el secretario de Estado, Marco Rubio, y el Departamento de Estado.

Según la información confirmada, la embajada estadounidense en Praia facilitó el proceso para que Evora pudiera obtener el visado y avanzar con los preparativos del viaje.

Vozinha La historia de Vozinha, el arquero de 40 años, héroe de Cabo Verde en el empate contra España.

La intención es que la madre del arquero esté presente en el próximo partido de Cabo Verde, frente a Uruguay, por la segunda fecha del Grupo H, en Miami.

La situación había generado especial sensibilidad porque Vozinha explicó públicamente que su madre no pudo verlo en el estreno mundialista, pese a que él había sido elegido como una de las figuras de la fecha después de sus atajadas ante España.

El caso también puso el foco en las dificultades de algunos familiares e hinchas para viajar al Mundial, en medio de requisitos migratorios y costos que complicaron la presencia de allegados de futbolistas en Estados Unidos.

En las últimas horas, el propio Vozinha se mostró agradecido por la resolución del trámite, aunque también pidió que la atención vuelva a concentrarse en lo deportivo y en el desafío de Cabo Verde dentro de la Copa del Mundo.

Mundial 2026: Vozinha, un fenómeno más grande que Tim Payne

Vozinha ya es uno de los nombres que quedarán marcados junto al Mundial 2026. En menos de dos horas, las que transcurrieron entre el comienzo del 0-0 entre España y Cabo Verde y la hazaña consumada de los africanos, pasó de ser casi uno más de los 1248 jugadores que participan de la Copa del Mundo a ser una de las primeras estrellas que surgen de la competencia.

Su rendimiento en redes sociales lo ratificó apenas un rato después, cuando superó a Tim Payne en seguidores. Es que el arquero tenía la no despreciable suma de 50.000 seguidores en Instagram, cifra que ya cuando terminó el partido había escalado hasta el medio millón. Con esa información, se presentó en la zona mixta para enfrentar a los micrófonos, ahí donde se enteró que sumó más de un millón. Un número que se quedaba corto porque -al día- ya superó los 8.900.000.

De esta manera, el arquero mejoró la cifra lograda por Payne, el neozelandés que se hizo viral por un reto que buscaba hacer conocido al jugador con menos seguidores en Instagram de toda la Copa del Mundo, quien actualmente cuenta con 5.800.000 followers.