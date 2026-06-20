Histórica expulsión en el Mundial 2026: Almirón vio la roja por una polémica regla nueva en Paraguay-Turquía

La FIFA aplicó por primera vez la "Ley Prestiani" una de las nuevas modificaciones reglamentarias. El paraguayo fue expulsado en una acción revisada por el VAR.

Paraguay logró un valioso triunfo por 1 a 0 frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, pero el resultado quedó en segundo plano por un hecho inédito. Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado bajo la denominada "Ley Prestianni", una nueva disposición aprobada por la FIFA para sancionar conductas que puedan ocultar expresiones discriminatorias o inapropiadas durante los enfrentamientos entre jugadores.

La acción ocurrió en los minutos finales del encuentro disputado en San Francisco. En medio de una discusión con el turco Mert Müldür, el volante paraguayo se cubrió la boca mientras hablaba con su rival. El defensor advirtió de inmediato al árbitro salvadoreño Iván Barton, quien recibió el llamado del VAR para revisar la jugada.

Tras observar las imágenes, el juez comunicó su decisión a todo el estadio: "Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja".

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La nueva regla impulsada por FIFA

La medida fue aprobada durante una reunión especial de la International Football Association Board (IFAB) realizada en Vancouver, Canadá, en la previa de la Copa del Mundo.

La modificación surgió después de una polémica ocurrida en la Champions League entre el argentino Gianluca Prestianni y un futbolista brasileño, cuando una acusación de comentarios racistas no pudo ser corroborada porque el jugador se cubrió la boca con su camiseta, impidiendo la lectura de labios.

A partir de entonces, la FIFA promovió cambios reglamentarios para combatir este tipo de situaciones. Según el organismo, "a discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario".

Almirón ya había sido protagonista de otra regla novedosa

No fue la primera vez que el futbolista paraguayo quedó involucrado en una situación relacionada con los cambios reglamentarios implementados en el Mundial 2026.

Durante el debut ante Estados Unidos, el árbitro había amonestado inicialmente al defensor estadounidense Tim Ream por una supuesta infracción sobre Almirón. Sin embargo, el VAR intervino y detectó que el contacto no había existido.

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Tras revisar las imágenes, el árbitro neerlandés Danny Makkelie anuló la amarilla para Ream y sancionó a Almirón por simulación, una de las nuevas facultades otorgadas a la tecnología arbitral.

Los cambios introducidos para este Mundial ampliaron las posibilidades de intervención del VAR en jugadas de gol, penales, tarjetas rojas, errores de identidad, segundas amonestaciones manifiestamente incorrectas y hasta saques de esquina otorgados de manera equivocada.

El duro descargo de Gustavo Alfaro

La expulsión obligó a Paraguay a jugar gran parte del encuentro en inferioridad numérica, algo que provocó la reacción del entrenador Gustavo Alfaro durante la conferencia de prensa posterior.

"Me cuesta jugar este deporte nuevo, porque estamos jugando un deporte nuevo. Respeto todas las normativas nuevas que se pusieron y todo lo demás, pero a veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado y para el otro, y uno lo que quiere es justicia, ganar o perder porque hizo mejor las cosas que el rival o porque el rival nos superó", afirmó.

Alfaro-Gustavo-Portada

El entrenador argentino profundizó luego sus críticas: "Nos pasaron el fascículo completo de las reglas nuevas. Hay cosas que se manipulan, se manejan. El exceso de tiempo agregado sin justificación de por qué daba la sensación de que todo se complotaba".

Y agregó: "Todo el decálogo completo del reglamento se la aplicaron a Paraguay, desde la primera hasta la última hoja".

La alegría por una victoria histórica

Más allá de la controversia, Alfaro destacó el esfuerzo de sus dirigidos para sostener la ventaja y conseguir una victoria que quedará en la historia del fútbol paraguayo.

"Fue un carrousel de emociones permanente este partido. No tenía dudas de la respuesta de los jugadores, de la actitud que iban a tener y de cómo iban a salir a jugar el partido", señaló.

El entrenador también remarcó la capacidad de reacción de su equipo luego de la dura derrota sufrida ante Estados Unidos en el debut mundialista: "Es todo de los jugadores, yo no tuve nada que ver en este partido. A pesar de todas las complejidades, lo sacaron adelante. Alentemos a los jugadores".

Con la inédita expulsión de Almirón y la primera aplicación de la llamada "Ley Prestianni", el Mundial 2026 volvió a mostrar el impacto que están teniendo las nuevas reglas impulsadas por la FIFA, en un torneo que ya acumula varios episodios marcados por la intervención del VAR y las modificaciones reglamentarias.