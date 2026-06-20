Mundial 2026: gran victoria de Paraguay ante Turquía tras quedarse con 10 jugadores

El Mundial 2026 transita este viernes 19 de junio una de sus jornadas más calientes: se juega la segunda fecha de los Grupos C y D, con cuatro partidos que empiezan a ordenar el camino hacia los dieciseisavos de final.

La actividad arrancó a las 16 (hora de Argentina) y se estiró hasta la medianoche. Estados Unidos fue la encargada de abrir la jornada en otra demostración de fútbol: los locales consiguieron otro triunfo sobrado, esta vez frente a Australia por 2 a 0.

Escocia y Marruecos fue el segundo partido del viernes, donde los marroquíes fueron superiores pero sufrieron sobre el final y se llevaron una victoria tan solo por 1 a 0.

En el turno de las 21:30, Brasil consiguió su primera victoria tras golear a Haití por 3 a 0. Los haitianos son los primeros eliminados del Mundial 2026, sin chances matemáticas de avanzar a 16avos en la última jornada.

El último duelo será el de la medianoche entre Paraguay y Turquía. La Albirroja, en cambio, llega golpeada. Cayó 4-1 ante Estados Unidos en el arranque y está obligada a ganarle a Turquía si quiere mantener con vida sus chances de clasificación.

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Live Blog Post Victoria de Paraguay ante Turquía Luego del traspié en el debut ante Estados Unidos, el conjunto guaraní se quedó con los tres puntos en la segunda fecha ante el duro equipo turco. Con un golazo del ex Talleres y River, Matías Galarza Fonda, el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro se quedó con una gran vitoria que lo deja con vida para pelear la clasificación a la próxima ronda y dejó al los de Vicenzo Montella casi eliminado. El partido se le complicó a los sudamericanos cuando en el final del primer tiempo se fue expulsado una de sus figuras, Miguel Almirón. Sin embargo, resistieron durante la segunda mitad y logran quedarse con un triunfo que los posiciona bien de cara al último partido del grupo.

Live Blog Post Final del partido La Selección de Brasil se impuso por 3-0 ante Haití en un encuentro en el que fue completamente superior, incluso habiendo bajado el ritmo en la segunda parte, por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026. Con el triunfo, el combinado brasileño subió al primer lugar del grupo C, con cuatro puntos, mientras que Haití marcha último sin unidades y ya quedó eliminado, perjudicado por el sistema de desempate olímpico.

Live Blog Post Vinicius puso el 3 a 0 y ya es goleada En el segundo minuto de descuento, un buen pase largo del volante Lucas Paqueta permitió que Vinicius se filtre por el costado izquierdo del frente de ataque y coloque la pelota por debajo del achique de Johny Placide, para el 3-0. Embed ¡¡A BAILAR CON VINI!! Qué bien que la pinchó Lucas Paquetá para que Vinicius se vaya en velocidad y defina como sabe en el 3-0 de Brasil ante Haití. #ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/GDGrmWi8Mg — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

Live Blog Post Doblete de Matheus Cunha El delantero del Manchester United, que reemplazó a Igor Thiago de mal debut por decisión de Ancelotti, anotó el segundo en su cuenta personal y el 2 a 0 para la Verdeamarelha ante Haití. Embed ¡¡ASISTENCIA TOP DE VINI Y DOBLETE EN 36 MINUTOS!! Gran pase del crack del Real Madrid para que Matheus Cunha le rompa el arco y marque el 2-0 de Brasil ante Haití.#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/usLGMk3a34 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

Live Blog Post Cunha convirtió el 1 a 0 para Brasil Brasil se puso en ventaja a los 23 minutos, cuando el delantero Matheus Cunha pudo aprovechar el rebote de un tiro previo de Vinicius, que había sido despejado por Placide, y empujó la pelota contra la red. Embed ¿ARRANCA LA LLUVIA DE GOLES? Matheus Cunha rescató el rebote del arquero tras el remate de Vini y anotó el 1-0 de Brasil ante Haití a los 23’. ¡Atención al festejo TOP! #ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Qourm13Dw4 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

Live Blog Post Gol anulado para Brasil A los 11 minutos de la primera etapa, Raphina anotaba el 1 a 0, aunque se encontraba en posición adelantada. Embed ¡ANULADO EL GOL DE RAPHINHA!El delantero del Barcelona había convertido el 1-0 para Brasil ante Haití, pero estaba en posición adelantada. pic.twitter.com/r6cA8XPMFv — TyC Sports (@TyCSports) June 20, 2026

Live Blog Post Brasil vs. Haití: formaciones Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius Jr., Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti. Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Jean-Kevin Duverne, Hannes Delcroix, Martin Experience; Danley Jacques, Jean-Richer Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Josué Casimir. DT: Sebastien Migne.

Live Blog Post Ganó Marruecos y se sube a la cima del grupo La Selección de Marruecos se impuso por 1-0 ante Escocia en un encuentro en el que fue de mayor a menor, al igual que en su debut ante Brasil, por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026. Con el triunfo, el combinado marroquí subió parcialmente al primer lugar del grupo C, con cuatro puntos, mientras que Escocia se sitúa segundo, con tres unidades gracias a haber derrotado a Haití en la primera fecha. En la tercera y última jornada de la fase de grupos, Marruecos se medirá con Haití, el miércoles 24 de junio a las 19:00, mientras que Escocia enfrentará al elenco brasileño, que dirige el italiano Carlo Ancelotti, en simultáneo.

Live Blog Post Golazo de Marruecos en el amanecer del partido Marruecos abrió el marcador en su primera llegada del partido, en el primer minuto, cuando el delantero Ismael Saibari apareció por el costado derecho, se adentró en el área y sacó un derechazo cruzado increíblemente potente, que se clavó en el ángulo. Embed No pero los muchachos de Marruecos no saben hacer goles feos. Que se quede clavada en el ángulo es poético pic.twitter.com/2AuUFypwPO — EDITS BOKE (@EditsBoke) June 19, 2026

Live Blog Post Ya juegan Escocia y Marruecos: las formaciones Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney, Andrew Robertson; John McGinn, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ryan Christie; Che Adams. DT: Steve Clarke. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilel El Khanouss; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Live Blog Post Final del partido Estados Unidos venció por 2 a 0 a Australia con goles de Cameron Burgess en contra y Alex Freeman.

Live Blog Post Segundo de Estados Unidos Tras un remate desde afuera, la pelota se desvió en el camino y Alex Freeman puso el segundo de cabeza. En primera instancia, el tanto fue anulado por fuera de juego, pero después de la intervención del VAR, el árbitro marcó el gol. Embed ESTADOS UNIDOS AMPLIÓ LA VENTAJAEl VAR debió intervenir para demostrar que Freeman estaba habilitado y ahora los de Pochettino le ganan 2-0 a Australia#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bwVcujA1X0 — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Live Blog Post Gol en contra Tras una corrida de Belogun por izquierda, Burgess marcó en su propio arco a los 11 minutos del primer tiempo. Embed ¡ESTADOS UNIDOS PEGÓ PRIMERO!Gran corrida de Balogun para el centro y que el defensor de Australia Burgess la meta en su propio arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8gy7kzChTp — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Live Blog Post Arrancó Estados Unidos-Australia

Live Blog Post Quién es el árbitro que designó la FIFA para el segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 Este viernes la FIFA confirmó que Amin Mohamed, nacido en Egipto, será el árbitro principal del partido entre la Scaloneta y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, pactado para el lunes 22 de junio a partir de las 14 horas (huso argentino). Será acompañado por los asistentes Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha, de su misma nacionalidad. El árbitro del encuentro tuvo su primer partido en la historia del torneo ante Corea del Sur y República Checa por el grupo A, en esta edición. Árbitro Argentina Austria Mirá la nota completa.

Live Blog Post Mundial 2026: cómo formaría Argentina ante Austria Con este panorama, Scaloni evalúa dos o tres retoques respecto del equipo que goleó 3-0 a Argelia. La principal modificación pasaría por el lateral derecho: Nahuel Molina se perfila para entrar en lugar de Montiel, que había sido titular en el debut. En la zaga, la idea es sostener a Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez como dupla central, con Facundo Medina firme en el lateral izquierdo mientras Tagliafico no esté al ciento por ciento. En el mediocampo, Rodrigo De Paul es inamovible y estaría acompañado por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada. Ese último puesto es otra incógnita: pueden aparecer Nicolás González o, incluso, el propio Paredes. Arriba, Lionel Messi será titular. La duda es su acompañante: por lo mostrado en el debut, Lautaro Martínez corre con leve ventaja sobre Julián Álvarez, aunque la pulseada sigue abierta. Así, la formación probable sería con Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Medina en defensa; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister y Almada en el medio; y Messi junto a Lautaro en ataque. Jugadores selección portada

Live Blog Post Las buenas noticias de Lionel Scaloni Lionel Scaloni recibió una seguidilla de buenas noticias en el entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City. A tres días del partido ante Austria por el Mundial 2026, el cuerpo técnico sumó recuperaciones clave y despejó las dudas físicas más importantes del plantel. La primera buena señal fue Lionel Messi. El capitán trabajó a la par del grupo, se lo vio sonriente y sin ningún tipo de molestia, después de los rumores sobre la salud de su padre y de la dolencia que arrastraba en la previa al comienzo del torneo. La segunda llegó por el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico se entrenó con el grupo por primera vez desde el microdesgarro en el sóleo y quedó a disposición. De todos modos, el cuerpo médico sugiere cuidarlo y apuntar a su regreso recién ante Jordania. Mirá la nota completa.

Live Blog Post Tras la fake news sobre su padre, así fue la práctica de Lionel Messi con la Selección Argentina Lionel Messi llevó tranquilidad en pleno Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentina se entrenó este jueves con normalidad en Kansas City y se lo vio sonriente, horas después de la fake news que daba por muerto a su padre, Jorge Messi. El rosarino trabajó a la par del grupo bajo las órdenes de Lionel Scaloni y compartió charlas y risas con los referentes del plantel. La imagen, en los minutos abiertos a la prensa, despejó las especulaciones de las horas previas. El operativo de seguridad en Kansas se reforzó por el interés que despierta el equipo campeón del mundo. Efectivos policiales y seguridad privada custodiaron el predio durante la práctica abierta. messi entrenamiento selección Mirá la nota completa y los videos de la práctica.