Mundial 2026: se confirmó la primera Selección eliminada

La contienda que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá tiene a la primer eliminada, perjudicada por el desempate olímpico.

El partido entre Brasil y Haití no solo dejó a la Verdeamarelha al borde de la clasificación a 16avos de final, sino que también confirmó a la primera Selección eliminada del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá .

Al haber caído por 3 a 0 frente a los dirigidos por Carlo Ancelotti , y también haber sufrido una derrota en la primera jornada ante Escocia , Haití quedó fuera de la contienda por el criterio del desempate olímpico.

Con 0 unidades al cabo de las dos primeras fechas, aunque los haitianos le ganen a Marruecos en la última jornada -algo bastante improbable, por cierto-, no podrán ganarle la tercera posición a Escocia ya que cayeron ante ellos y el sistema de desempate olímpico pone como primer criterio los cruces entre las selecciones igualadas en puntos.

Así fue la victoria de Brasil sobre Haití

La Selección de Brasil se impuso por 3-0 ante Haití en un encuentro en el que fue completamente superior, incluso habiendo bajado el ritmo en la segunda parte, por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026.

El delantero Matheus Cunha marcó los dos primeros goles del partido, a los 23 y 36 minutos, mientras que el tercero fue obra del extremo Vinicius Jr., que convirtió en el segundo minuto de descuento de la primera parte.

Con el triunfo, el combinado brasileño subió al primer lugar del grupo C, con cuatro puntos. En la tercera y última jornada de la fase de grupos, Brasil se medirá con Escocia el miércoles 24 de junio a las 19:00.

La primera llegada del partido fue de Brasil, a los 16 minutos, con un rebote posterior a un córner capturado por el delantero Vinicius Jr., cuyo disparo alto al segundo palo tuvo un leve desvío y se fue alto.

Vinicius volvió a disparar desde la banda izquierda a los 20 minutos de la primera parte, aunque su remate fue bloqueado por el defensor Jean-Kevin Duverne.

Dos minutos más tarde, el delantero Raphinha recibió un pase filtrado que lo dejó libre ante el achique del arquero Johny Placide. El atacante del Barcelona picó la pelota desde la medialuna del área y le erró por pocos centímetros.

Brasil se puso en ventaja a los 23 minutos, cuando el delantero Matheus Cunha pudo aprovechar el rebote de un tiro previo de Vinicius, que había sido despejado por Placide, y empujó la pelota contra la red.

Embed ¿ARRANCA LA LLUVIA DE GOLES? Matheus Cunha rescató el rebote del arquero tras el remate de Vini y anotó el 1-0 de Brasil ante Haití a los 23’. ¡Atención al festejo TOP!



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Cinco minutos después, Raphinha volvió a quedar mano a mano ante Placide, luego de agarrar mal parada a la defensa rival, aunque su disparo no llevó potencia y fue detenido fácilmente por el experimentado guardameta haitiano.

En 36 minutos, Vinicius manejó un contraataque y filtró un pase para el desmarque a la espalda de Matheus Cunha, que sacó un zurdazo muy potente, el cual entró por el ángulo derecho de Placide, que nada pudo hacer.

Embed ¡¡ASISTENCIA TOP DE VINI Y DOBLETE EN 36 MINUTOS!! Gran pase del crack del Real Madrid para que Matheus Cunha le rompa el arco y marque el 2-0 de Brasil ante Haití.



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En el segundo minuto de descuento, un buen pase largo del volante Lucas Paqueta permitió que Vinicius se filtre por el costado izquierdo del frente de ataque y coloque la pelota por debajo del achique de Johny Placide, para el 3-0.

Embed ¡¡A BAILAR CON VINI!! Qué bien que la pinchó Lucas Paquetá para que Vinicius se vaya en velocidad y defina como sabe en el 3-0 de Brasil ante Haití.



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La primera llegada del complemento fue del conjunto centroamericano, a los 17 minutos, con un centro al primer palo que habilitó el anticipo del defensor Ricardo Ade, que no sorprendió al arquero Alisson Becker, que pudo despejar.

En 23 minutos de la segunda mitad, Vinicius jugó un taco hacia atrás para que el delantero Gabriel Martinelli controle y saque un disparo al palo más lejano, que dio en el travesaño del guardameta haitiano. Ocho minutos más tarde, el lateral Douglas Santos apareció libre por el costado izquierdo del área, pero su remate se fue demasiado alto.

A cuatro minutos del final del tiempo reglamentario, el delantero haitiano Wilson Isidor recibió a un costado del área y pudo encarar a Alisson, que se quedó con su disparo.