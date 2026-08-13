El fuerte descargo de Gustavo López tras el papelón de Independiente

El reconocido periodista apuntó contra todos: dirigencia, entrenador y jugadores. "Tiene un susto bárbaro", dijo sobre un futbolista. El fuerte mensaje que también lanzó Gastón Edul.

Independiente se llevó un golpazo en la Copa Argentina tras caer 4-0 ante Atlético Tucumán y su presente sigue en caída para un equipo que, por este resultado, fue eliminado del certamen. No tuvo respuesta, recibió duras cachetadas en el trámite del partido que lo privaron de poder imponerse en el marcador con situaciones claras como el penal fallado por Santiago Montiel.

Este presenta genera un sinfín de comentarios negativos en torno a la situación general de la institución donde lo deportivo queda más expuesto por ser el aspecto más visto por los hinchas. En las últimas horas el periodista Gustavo López , reconocido periodista confeso hincha del rojo, lanzó un fuerte comentario en sus redes sociales donde apuntó contra la dirigencia, los jugadores y el entrenador.

"Ganó Atlético Tucumán, goleó 4-0 a Independiente en la cancha de Newell's y lo eliminó de la Copa Argentina. Lo primero que quiero decir es felicitaciones a Atlético. Hizo un partidazo, jugó una verdadera final: metió, mordió, corrió, transpiró, ganó todas las divididas y tuvo una figura que yo la vengo nombrando en la radio hace bastante tiempo porque miro todos los partidos que es Laméndola", empezó diciendo en su relato.

Luego, agregó con dureza: "Físicamente se notó la diferencia, de actitud también. Lo primero felicitar a Atlético y (Julio César) Falcioni. Qué increíble la vida porque esta dirigencia de Independiente, que llevó al club a hacer las cosas maravillosamente según ellos decían en campaña, lo primero que hicieron fue echar a Falcioni y hoy Falcioni los echa a ellos porque no se van a poder presentar porque no van a ganar las elecciones".

"Falcioni, que es un trabajador, te puede gustar más o menos pero es un tipo profesional, tenía contrato en Independiente y estos dirigentes, en vez de respetar, porque ellos decían que venían a ser diferentes y a respetar todo lo firmado, lo echan para llevar a Stilitano, me parece que se llamaba el técnico, que nunca había dirigido en Primera", sumó con dureza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LÓPEZ TV (@lopeztvok)

El dardo a los jugadores

"(Matías) Abaldo tiene un susto bárbaro, entran los chicos Perez Cursi y MIllán que no te cambian la ecuación. Son jugadores que no ganaron nada ni en las inferiores, ¿van a ganar en primera? Es muy difícil", soltó apuntando contra el jugador

"Mal partido de Fedorco, dio pena, de Arias que fue pésimo y lo bailaron. Cabral entró y parecía desnutrido, no tenía fuerza", sumó con dureza. "Dirigentes y jugadores perdedores, y le tenía fe al técnico que ha ganado, pero creo que sus maneras de trabajar no le gustan a los jugadores. Cuando a ellos no les gusta algo, no meten la pierna, tampoco corren y no tienen la actitud de vida".

El fuerte mensaje de Gastón Edul

"Papelón gigante de Independiente. Tiró su temporada a la basura en dos partidos: Tiene dirigentes que no quieren a su club. Su DT no le dio forma de juego en un año. Sus jugadores declararon hace tres días que la Copa Argentina era su prioridad y hoy erraron un penal y le hicieron el gol en el contraataque con goleada de por medio. Un final acorde a la pésima gestión de sus dirigentes. Independiente navega en la mediocridad", dijo el periodista.

Quinteros bajo la lupa: Independiente fue eliminado por goleada de la Copa Argentina

Atlético Tucumán goleó a Independiente por 4 a 0 y se clasifico a los cuartos de final de la Copa Argentina donde esperará al vencedor entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los autores de la histórica paliza ante el "Rojo" fueron Nicolás Laméndola por duplicado a los 31 del primer tiempo y a los 25 del complemento, mientras que Manuel Brondo y Facundo Nicola pusieron el segundo y tercero respectivamente.

En los 16avos, el "Rojo" derrotó por 2 a 0 a Unión de Santa Fe, con goles del chileno Maximiliano Gutiérrez y Santiago Montiel, encuentro disputado en el mismo estadio que deberá utilizar este miércoles, mientras que el "Decano" goleó por 3-0 a Talleres de Córdoba, con tantos de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.

A los 4 minutos la primera aproximación fue del rojo con un remate desde fuera del área por parte de Meza que se desvió en un defensor hacia el córner.

A los 30 minutos Facundo Tello cobró penal para Independiente luego de que Ferreira tocara la pelota con la mano en el área, pero desde los 12 pasos Santiago Montiel estrello su remate en el palo izquierdo del arquero “Decano”, Luis Ingolotti.

"Montiel":

Porque Santiago Montiel falló un penal en el partido de Independiente contra Atlético Tucumánpic.twitter.com/Wlui8jFFnh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 12, 2026

Pero como dice el refrán futbolero, “los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro”, en la jugada siguiente, Nicolás Laméndola abrió el marcador a favor de Atlético Tucumán, con un tiro cruzado ante la salida de Santiago Mele, tras una corrida desde su lado del campo con un pase de Ignacio Galván.

En el complemento los dirigidos por César Luis Falcioni, salieron al campo mucho mejor y aprovechando el shock que transitaba el equipo de Quinteros y a los 4 minutos Brondo amplió el marcador para el “Decano”.

Seis minutos más tarde, Franco Nicola convirtió, de manera cruzada, el tercero para que se transforme en goleada con un Independiente sin reacción alguna, tras una recuperar en campo propio, sumado a la conducción y asistencia de Laméndola.

Para coronar un partidazo del equipo y del número 23 -Laméndola-, el mismo marco un golazo al ángulo derecho de Mele, tras un remate desde el vértice izquierdo del área de Independiente.

La figura del partido, Nicolás Laméndola se expresó tras la clasificación del “Decano”: “siempre soñé un partido así, estoy muy contento, se pudo sumar y clasificar de fase” además agregó como se fue gestando la goleada: “Desde adentro estábamos haciendo un buen partido, desde el gol es más fácil llevar el partido, en el segundo no sé quién era no era yo entre risas, patee y pudo entrar”

En los cuartos de final de la Copa Argentina deberá enfrentar al ganador entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza que jugarán el miércoles 26 de agosto en el estadio Florencio Sola de Banfield.

La síntesis del partido entre Independiente y Atlético Tucumán

Copa Argentina

Octavos de Final

Independiente – Atlético Tucumán

Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Silvio Trucco

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Fernando Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos: DT: Gustavo Quinteros.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Franco Nicola, Nicolás Laméndola, Ezequiel Godoy, Manuel Brondo: DT: Julio Falcioni.

Goles en el primer tiempo: 31m, Nicolás Laméndola (AT)

Goles en el segundo tiempo: 4m, Brondo (AT); 9m, Franco Nicola (AT); 25m, Nicolás Laméndola (AT)

Cambios en el primer tiempo: 23m, Matías Abaldo por Maximiliano Gutiérrez (I)

Cambios en el segundo tiempo: en el entre tiempo Lautaro Millán por Mateo Pérez Cursi (I); 22m, Felipe Tempone por Maximiliano Meza (I); 23m, Luciano Cabral por Gabriel Ávalos (I); 28m, Alexis Canelo por Manuel Brondo, Kevin Ortíz por Leonel Vega (AT), 29m, Juan Miguel Arrayago por Juan Fedorco (I); 36m, Gabriel Compagnucci por Lautaro Godoy, Julián Fernández por Renzo Tesuri (AT); 41m, Facundo Pimienta por Franco Nicola (AT).