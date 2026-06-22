Mundial 2026 EN VIVO | Noruega y Senegal se enfrentan en un partido clave por el grupo I

El conjunto europeo ganó en su primera presentación ante Irak. Los africanos demostraron ser un conjunto reñido, pero no pudieron con Francia.

Noruega y Senegal se enfrentan en el New York New Jersey Stadium. El partido por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 acaba de comenzar y promete empezar a definir el panorama de una de las zonas más parejas del torneo.

El conjunto europeo llega con la posibilidad de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final . Con una victoria, Noruega alcanzaría las seis unidades y se aseguraría matemáticamente el pase a la próxima ronda, luego de un debut contundente

En ese estreno, los escandinavos golearon 4 a 1 a Irak en su debut . Fue el regreso de Noruega a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, con Erling Haaland como protagonista gracias a un doblete.

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Senegal afronta el encuentro como una final anticipada. El equipo dirigido por Pape Thiaw cayó 3 a 1 ante Francia en su presentación y necesita recuperarse para no comprometer sus chances de clasificación.

Las miradas están puestas en Erling Haaland, una de las grandes figuras del torneo hasta el momento. Del lado africano, la referencia es Sadio Mané, acompañado por Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson en el ataque.