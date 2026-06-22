Mundial o crisis económica: qué pesa más para los argentinos según una encuesta

El estudio exploró cómo impactan los grandes eventos deportivos en las prioridades de la sociedad y qué lugar ocupan frente a las preocupaciones cotidianas.

La mayoría de los argentinos considera que un triunfo de la Selección argentina en el Mundial 2026 no tendría impacto sobre las decisiones electorales ni alteraría de forma significativa la mirada sobre la situación del país. El dato surge de una encuesta realizada por la consultora Giacobbe & Asociados. Según el estudio, el 85,5% de los consultados cree que un campeonato favorecería poco o nada al presidente Javier Milei en futuras elecciones.

El trabajo también mostró que el 93,4% respondió que un triunfo de la Selección no influiría en su propio voto. El relevamiento buscó medir cuánto espacio ocupa el fútbol en la toma de decisiones políticas y hasta qué punto los grandes eventos deportivos modifican las prioridades de la población.

El consultor y analista político Jorge Giacobbe sostuvo que los resultados contradicen una idea frecuente en el debate público. “Los datos son absolutamente contundentes”, afirmó en Infobae Al Amanecer. Además, planteó que persiste una “fantasía” sobre la capacidad del fútbol para influir en la política y consideró que los números muestran lo contrario.

El Mundial y la política, una relación que la mayoría descarta

Uno de los principales resultados del estudio estuvo vinculado al supuesto beneficio político que podría generar una consagración deportiva. Ante la pregunta sobre si Argentina campeona favorecería a Milei en las elecciones, el 85,5% respondió que no y que la gente votaría igual.

milei festejo argentina

Giacobbe comparó esos resultados con mediciones realizadas durante el Mundial de Qatar 2022, cuando Alberto Fernández ocupaba la Presidencia. Recordó que entonces también existían especulaciones sobre un posible efecto político de la conquista deportiva, aunque señaló que los hechos posteriores no reflejaron esa hipótesis.

El consultor también mencionó el caso de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff para reforzar su argumento. Según explicó, la experiencia internacional tampoco muestra una relación directa entre éxitos deportivos y respaldo electoral.

Otro dato relevante surgió al consultar si el Mundial hace olvidar los problemas del país. El 46,9% respondió que se distrae un poco, pero que no deja de pensar en esas dificultades. Además, cerca del 38% aseguró que no se olvida de nada y apenas un 15% admitió que durante la competencia deja de lado completamente esas preocupaciones.

Para Giacobbe, esos números reflejan que las cuestiones económicas y cotidianas siguen presentes incluso en medio de eventos deportivos de gran magnitud. “Termina el partido y tenés que ir al supermercado”, resumió.

Economía o Mundial: una elección que dividió opiniones

La encuesta también incluyó una pregunta hipotética que obligó a elegir entre dos escenarios para los próximos cuatro años. Una opción planteaba una mejora económica con una mala actuación deportiva. La otra proponía un nuevo título mundial, pero sin mejoras en la economía.

Los resultados mostraron una sociedad dividida. El 48% eligió la recuperación económica aun con un desempeño negativo de la Selección. Sin embargo, alrededor del 45% prefirió que Argentina volviera a ganar el Mundial aunque la situación económica no mejorara.

El relevamiento incluyó además consultas sobre la posibilidad de aprovechar el Mundial para generar mayor unidad política. En este caso, el 71,5% respondió que el torneo no tiene relación con la política, mientras que el 27,3% consideró que sí podría representar una oportunidad para acercar posiciones.

Según Giacobbe, estos resultados muestran que la polarización política continúa vigente y que los eventos deportivos no modifican sustancialmente las identidades partidarias.

Messi, Scaloni y los consensos que no aparecen en la política

La encuesta también abordó temas exclusivamente futbolísticos. Uno de los resultados más destacados fue la percepción sobre Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Scaloni Messi

En la comparación entre Messi y Diego Maradona como mejor futbolista de la historia argentina, Messi obtuvo cerca del 70% de las preferencias. Giacobbe señaló que el factor generacional resulta determinante y explicó que los menores de 30 años no vivieron la carrera de Maradona de la misma manera que las generaciones mayores.

Algo similar ocurrió al consultar por el director técnico más importante entre César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Lionel Scaloni. El actual entrenador de la Selección obtuvo una ventaja amplia sobre los otros campeones del mundo.

La imagen de Scaloni apareció como uno de los fenómenos más llamativos del estudio. A través de una pregunta abierta, los encuestados lo definieron con términos como “genio”, “maestro”, “inteligente”, “ejemplo”, “líder” y “visionario”. Giacobbe destacó que se trata de un nivel de consenso difícil de encontrar en otros ámbitos de la vida pública.

El consultor afirmó que tanto Scaloni como Messi superan el 90% de imagen positiva. En contraste, sostuvo que los dirigentes políticos suelen exhibir opiniones mucho más divididas. “Ningún político va a lograr esto”, señaló al analizar la valoración que reciben las principales figuras de la Selección.

El estudio concluyó con una mirada optimista sobre el Mundial 2026. Siete de cada diez consultados creen que Argentina volverá a consagrarse campeona. Para Giacobbe, ese resultado refleja no solo confianza en el equipo de Scaloni, sino también la búsqueda de una alegría colectiva en un contexto marcado por preocupaciones económicas y políticas.