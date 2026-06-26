Mundial 2026: la agenda de hoy, viernes 26 de junio, con Uruguay-España como plato fuerte

Se define el Grupo H y la Celeste se juega la clasificación ante La Roja. Francia y Noruega cierran el Grupo I, mientras la Selección espera rival.

España se enfrenta a Uruguay que debe dar el batacazo para avanzar.

El Mundial 2026 afronta este viernes 26 de junio una jornada decisiva, con cuatro partidos que cierran los Grupos I y H. La gran atracción para la región es Uruguay vs. España, un duelo que define el futuro de la Celeste.

La actividad arranca a las 16 (hora de Argentina) con el Grupo I , que pone a sus cuatro equipos en cancha al mismo tiempo. Noruega y Francia, ya clasificados, se enfrentan en Boston para definir el primer puesto.

En paralelo, Senegal e Irak juegan en Toronto sin chances de avanzar, en un cruce que quedó solo por el orgullo. Noruega llega entonada de la mano de Erling Haaland, una de las figuras del torneo, y los franceses quieren cerrar la zona como líderes para acomodar su llave.

HAALAND NORUEGA

El plato fuerte llega a las 21, también en simultáneo. Uruguay vs. España, en el estadio Akron de Guadalajara, es el partido que define el Grupo H. Según la previa de LMN, una victoria charrúa la deja primera, una derrota la pone al borde de la eliminación y un empate la obliga a mirar el otro resultado.

En el mismo horario, Cabo Verde y Arabia Saudita se miden en Houston. Ese resultado puede ser clave para Uruguay si no logra ganar, ya que el mejor tercero también pelea su lugar en la próxima ronda.

Se define el rival de Argentina

Acá aparece el dato que más interesa de este lado del charco. La Selección argentina, líder del Grupo J, no juega hoy, pero sigue de cerca lo que pase en Guadalajara.

Según la proyección de cruces, el primero del Grupo J enfrentaría al segundo del Grupo H en los dieciseisavos, lugar que hoy ocupa Uruguay, que debe enfrentar a España. Arabia Saudita y Cabo Verde completa el grupo y también tienen chances de ser rivales de Argentina.

uruguay cabo verde

La jornada del viernes 26 se completa pasada la medianoche, ya en la madrugada del sábado para la Argentina. A las 00 se cierra el Grupo G: Egipto vs. Irán en Seattle y Nueva Zelanda vs. Bélgica en Vancouver, con la zona todavía abierta.

Para seguir todo en vivo, DSports (DirecTV y DGO) transmite la totalidad de los partidos. Los más convocantes, como Uruguay vs. España y Noruega vs. Francia, irían también por Telefe y Disney+ Premium, mientras la TV Pública se enfoca en la Selección.

Trece selecciones ya tienen su boleto a la próxima ronda y varias zonas se definen entre el viernes y el sábado. Y ya son varios los candidatos para meterse entre los mejores terceros.

Con esta fecha se completa buena parte del cuadro de los dieciseisavos, primera ronda eliminatoria de un Mundial que estrena formato con 48 equipos. Entre candidatos como Francia y España y varias sorpresas, la fase de grupos llega a su tramo final.

La agenda completa

Grupo I — desde las 16:00 (en simultáneo)

16:00 | Noruega vs. Francia — Gillette Stadium, Boston — DSports / Telefe / Disney+ Premium

— Gillette Stadium, Boston — DSports / Telefe / Disney+ Premium 16:00 | Senegal vs. Irak — BMO Field, Toronto — DSports

Grupo H — desde las 21:00 (en simultáneo)

21:00 | Uruguay vs. España — estadio Akron, Guadalajara — DSports / Telefe / Disney+ Premium

— estadio Akron, Guadalajara — DSports / Telefe / Disney+ Premium 21:00 | Cabo Verde vs. Arabia Saudita — Houston (recinto a confirmar) — DSports

Grupo G — desde las 00:00 (madrugada del sábado 27)