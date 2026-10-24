El pibe de River que la rompe en Peñarol, frenó un ataque de su equipo y se largó a llorar

El joven tuvo un gesto de fair play en el empate 0-0 ante Juventud de Las Piedras: detuvo una jugada ofensiva y se lo reprocharon sus compañeros y los hinchas.

Una decisión que nació de la preocupación por un rival terminó en una escena de angustia. Leonel Jaime , el juvenil cuyo pase pertenece a River Plate y que atraviesa un buen momento en Peñarol de Uruguay , frenó un ataque de su equipo para permitir que atendieran a un futbolista lesionado. La reacción de sus compañeros y de los hinchas fue tan fuerte que el delantero terminó llorando en pleno partido.

El episodio ocurrió este viernes, durante el empate sin goles entre Peñarol y Juventud de Las Piedras , por la fecha 12 del Torneo Clausura uruguayo, en el estadio Centenario de Montevideo.

A los 30 minutos del primer tiempo, Ignacio Alegre, futbolista del Carbonero, fue a disputar una pelota con Kevin Rolón, de Juventud. El jugador visitante quedó tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor, pero el árbitro Andrés Matonte dejó continuar la acción al considerar que no había infracción.

La pelota quedó en poder de Jaime, que tenía espacio para avanzar y encabezar un ataque prometedor. Sin embargo, el argentino observó que su rival seguía en el suelo y tomó otra decisión: detuvo la jugada y lanzó la pelota afuera para que ingresara la asistencia médica.

Los reproches que terminaron en lágrimas

Lejos de recibir una felicitación por su gesto deportivo, Jaime se encontró con una reacción inesperada. Desde las tribunas comenzaron a escucharse silbidos y varios compañeros se acercaron para recriminarle que hubiera interrumpido una oportunidad ofensiva.

Uno de los que lo cuestionó con mayor vehemencia fue Javier Cabrera, futbolista de Peñarol, quien le manifestó su malestar por haber detenido el avance. La tensión creció en el campo de juego y el juvenil, visiblemente afectado por la situación, no pudo contener las lágrimas.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento en el que el delantero lloraba mientras el partido permanecía detenido. La escena se difundió rápidamente y generó un debate sobre los límites de la competitividad y el significado del fair play en el fútbol profesional.

Mientras algunos hinchas cuestionaron que hubiera frenado un ataque favorable, otros respaldaron su actitud y criticaron la reacción de sus compañeros. El gesto del argentino abrió una discusión que excedió el resultado del encuentro.

¡TREMENDA IMAGEN EN EL CENTENARIO! Leo Jaime frenó un ataque de Peñarol para que atiendan a un jugador de Juventud y el argentino terminó llorando por los silbidos y la reprobación de sus compañeros. ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/gUSBk8lSrz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026

El buen presente del juvenil de River

Más allá del episodio, Jaime se había convertido en una de las apariciones destacadas de Peñarol desde su llegada al fútbol uruguayo. El extremo de 20 años encontró continuidad y aprovechó sus oportunidades para ganarse un lugar en el equipo.

El futbolista surgió de las inferiores de River y llegó al Carbonero a préstamo hasta junio de 2027. El acuerdo contempla una cláusula de repesca que el Millonario podía utilizar en diciembre únicamente si el jugador no alcanzaba los 360 minutos disputados antes de esa fecha. Como superó ese límite, deberá esperar hasta mediados del próximo año para recuperarlo.

El préstamo no incluye una opción de compra, por lo que el pase continuará perteneciendo al club de Núñez.

La igualdad 0-0 ante Juventud dejó a Peñarol sin la victoria, pero la imagen que recorrió el fútbol uruguayo fue la de Jaime, quebrado emocionalmente después de intentar priorizar la atención de un adversario. Una escena que volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la exigencia de ganar y qué lugar queda para el juego limpio?