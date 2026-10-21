River enfrentó a Ferro en un amistoso: Ponzio no ganó pero recibió dos buenas noticias antes de los clásicos

El equipo de Leonardo Ponzio igualó 1-1 en el Camp de Ezeiza, en un ensayo que sirvió para darles minutos a los suplentes.

River atraviesa una etapa decisiva del Torneo Clausura y Leonardo Ponzio busca tener a todo el plantel en condiciones para afrontar los próximos compromisos. En ese contexto, el equipo empató 1-1 ante Ferro en un amistoso informal disputado en el Camp de Ezeiza, donde la principal noticia fue la vuelta de Marcos Acuña, quien sumó minutos después del traumatismo que lo dejó afuera del partido frente a Belgrano.

El encuentro se jugó en dos tiempos de 30 minutos y permitió que el entrenador interino observara a futbolistas que no fueron titulares en Córdoba. Más allá del resultado, el ensayo dejó señales positivas en la preparación de River, que afrontará una seguidilla clave con Racing, Boca y Aldosivi, con el objetivo de meterse en los playoffs del Clausura y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

La presencia de Marcos "huevo" Acuña en el equipo inicial fue uno de los principales motivos de alivio para el cuerpo técnico. El lateral izquierdo completó media hora de fútbol después de sufrir un fuerte traumatismo en el empeine izquierdo, una molestia que le impidió estar disponible ante Belgrano.

Sin embargo, su regreso todavía no garantiza que pueda jugar el próximo fin de semana frente a Racing. El defensor será evaluado durante los entrenamientos para determinar cómo responde físicamente y si puede llegar en condiciones al encuentro.

La cercanía del superclásico también será un factor a considerar. En River no quieren apurar su recuperación y tienen como alternativa a Francisco Ortega, quien tuvo una actuación correcta frente a Belgrano y dejó buenas sensaciones.

Driussi convirtió y busca recuperar su lugar

Otro de los puntos favorables para Ponzio fue el gol de Sebastián Driussi, en un momento en el que River necesita que sus delanteros recuperen eficacia de cara al arco rival.

El atacante es el máximo goleador del equipo en lo que va del año, con nueve tantos, pero perdió la titularidad en el partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes frente a Lucas Beltrán. El delantero que regresó al club todavía no pudo convertir desde su vuelta y busca recuperar confianza en la recta decisiva del campeonato.

Rafael Santos Borré también tuvo participación en el amistoso, aunque esta vez no logró marcar. El colombiano había convertido en anteriores ensayos frente a All Boys y Estudiantes de Buenos Aires, dos encuentros que le habían permitido sumar ritmo de competencia.

Con los clásicos en el horizonte, la efectividad de los atacantes aparece como uno de los aspectos que River necesita mejorar para transformar sus oportunidades en resultados.

La defensa, otra de las incógnitas de Ponzio

El amistoso también le permitió al entrenador observar alternativas para la última línea. Lucas Martínez Quarta no podrá jugar ante Racing por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla, por lo que quedó habilitado para regresar en el superclásico.

Su ausencia abre una vacante en la defensa y obliga a definir quién acompañará a Nicolás Otamendi en el próximo compromiso. Tobías Ramírez y Lautaro Rivero tuvieron minutos frente a Ferro y aparecen entre las opciones para ocupar ese lugar.

El conjunto de Caballito encontró el empate a través de Emanuel Dening, en un partido que también sirvió para que River siguiera trabajando en una zona donde necesita consolidar las mejoras mostradas ante Belgrano. En aquel encuentro, el equipo logró mantener su arco en cero, una señal que buscará sostener en los partidos decisivos.

Más minutos para los juveniles y variantes en el mediocampo

Ponzio también aprovechó el ensayo para probar movimientos y observar a otros futbolistas. Gio González ocupó el lateral derecho, mientras que el juvenil Pereyra pasó de la izquierda al centro del campo y, por momentos, se ubicó como enlace.

Silva, Arambarri y Juan Cruz Meza también tuvieron participación en el mediocampo. En el tramo final, Santiago Espíndola ingresó en lugar de Driussi para completar la práctica.

Mientras tanto, la base titular realizó fútbol reducido en otro sector del predio de Ezeiza, como parte de la preparación para los próximos encuentros oficiales.

Los 11 de River en el amistoso informal frente a Ferro

River: Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Sebastián Driussi.

Ferro: Lucas Ruiz; Fernando Torrent, Matías Zubowicz, Leandro Peña Biafore, Sebastián Corda; Laureano Marra, Gino Olguín, Nicolás Gómez; Tiago Esidin, Jonathan Menéndez, Emanuel Dening.

Resultado: 1-1.

Goles: Sebastián Driussi (R) y Emanuel Dening (F).

Ingresaron en River: Facundo González por Acuña, y Santiago Espíndola.