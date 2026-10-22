Un histórico de River se deshizo en elogios hacia Santiago Beltrán: "Me hace acordar a Casillas"

El Millonario ya inició conversaciones para extender el vínculo del joven arquero con el club hasta 2029.

Roberto Bonano elogió a Santiago Beltrán por sus actuaciones en River y lo proyectó como una posible alternativa para la Selección Argentina. El exarquero, campeón de la Copa Libertadores 1996 con el Millonario, destacó las condiciones del juvenil de 22 años y encontró similitudes entre su estilo y el de Iker Casillas , histórico guardameta del Real Madrid. Además, expresó su deseo de que el futbolista permanezca durante varias temporadas en Núñez.

“A mí me gustaría verlo muchos años en River, sería algo bueno para el fútbol argentino porque tiene futuro de Selección, ya que Dibu Martínez con suerte llega al próximo Mundial, por eso imagino a Beltrán como posible arquero de la Selección ”, sostuvo el ex Barcelona en diálogo con Súper Deportivo Radio. De esta manera, el exjugador valoró su presente y planteó la posibilidad de que, con continuidad y evolución, pueda convertirse en una opción para el combinado nacional.

La comparación con el español fue otro de los puntos destacados de su análisis. “En cuanto a su estilo lo veo muy sobrio, muy del Real Madrid. En ciertos aspectos me hace acordar a Iker Casillas, un arquero legendario de Real Madrid y que admiro mucho porque lo he visto hacer atajadas increíbles ”, explicó Tito, quien defendió el arco del elenco de Núñez entre 1996 y 2001. También resaltó la personalidad del juvenil y su capacidad para adaptarse rápidamente a la máxima categoría, incluso en un contexto complicado para el equipo.

“LO VEO PARA EL REAL MADRID. ME HACE ACORDAR A IKER CASILLAS”



Roberto ‘Tito’ Bonano, exarquero de River Plate y Barcelona, habló sobre Santiago Beltrán:



“A mí me gustaría verlo muchos años en River. Sería algo bueno para el fútbol argentino porque también creo que tiene… pic.twitter.com/d1rO846wPA — dataref (@dataref_ar) October 22, 2026

“Tiene un físico bastante parecido, no muy alto, pero sí muy potente y transmite mucha tranquilidad. Aunque debutó hace poco, se lo ve súper tranquilo. No entró en un buen momento del equipo y así y todo supo ganarse el puesto”, agregó el exgolero.

Su recorrido respalda sus observaciones: disputó 169 partidos con River, conquistó siete títulos y luego pasó por el Barsa, donde permaneció dos años y medio. Además, representó a la Selección Argentina en 13 oportunidades y formó parte del plantel que disputó el Mundial de 2002 como tercer arquero.

La intención de River con Santiago Beltrán

Mientras recibe elogios y suma experiencia, Beltrán también define su futuro contractual. Su vínculo con River está vigente hasta diciembre de 2027, aunque la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo trabaja para extenderlo hasta fines de 2029, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

El arquero había debutado en un amistoso durante 2024, pero su estreno oficial llegó en la primera fecha del Torneo Apertura de este año. Las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, junto con la salida de Jeremías Ledesma, le abrieron una oportunidad que logró aprovechar. Hasta el momento, acumula 42 partidos en Primera, con 35 goles recibidos, 17 vallas invictas y una expulsión: su rendimiento, aunque con altibajos, alimenta las expectativas en el Millo.