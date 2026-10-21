U2 en Argentina: confirman precios de entradas y fechas de venta para su presentación en River Plate

La banda irlandesa U2 regresará al estadio de River Plate en marzo de 2027 para celebrar cincuenta años de trayectoria con dos recitales imperdibles.

U2 regresará a la Argentina en marzo de 2027 para celebrar 50 años de trayectoria.

La banda irlandesa U2 regresará a la Argentina en marzo de 2027 para ofrecer dos recitales en el estadio de River Plate. Los conciertos forman parte de su gira mundial “The Greatest Show on Earth”, con la que celebrarán sus 50 años de trayectoria.

Las entradas para los shows del 23 y 25 de marzo ya tienen precios anunciados, que varían según la ubicación. Los valores irán desde los $120.000 hasta los $700.000, sin incluir el cargo por servicio.

La preventa exclusiva para clientes Santander Visa iniciará el miércoles 21 de octubre a las 10, ofreciendo la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés. Posteriormente, la venta general se habilitará el jueves 22 de octubre, a la misma hora, para todos los medios de pago.

Los precios de las entradas para el esperado show

Los valores detallados por sector para los shows en el Monumental son:

Zona Roja a $700.000

Pit/Golden Circle a $500.000

Campo delantero a $355.000

Plateas preferenciales San Martín e Belgrano (inferior, baja y media) a $375.000. Las ubicaciones de campo general más Sívori B costarán $185.000, mientras que la Platea Sívori media sin numerar valdrá $160.000.

En tanto, las plateas altas San Martín y Belgrano tendrán un valor de $145.000, y la General alta Sívori se ubicará en $120.000. Es importante destacar que a estos montos se les sumará el cargo por servicio al momento de la compra.

Beck se suma como invitado especial en la gira

Beck se suma como artista invitado a los recitales de U2, que marcarán el regreso de la banda a Buenos Aires después de casi una década, tras sus presentaciones en 2017. Los shows también servirán para presentar temas de “Carnaval de Luz”, su decimosexto álbum de estudio previsto para noviembre.

La venta de tickets se realizará exclusivamente a través de All Access (Allaccess.com.ar). Para compras desde el exterior, se recomienda contactar previamente al banco emisor para autorizar la operación internacional y evitar posibles rechazos.

U2 vuelve a la Argentina después de casi una década

Las dos noches en el Monumental marcarán el regreso de U2 al país después de sus presentaciones de octubre de 2017 en el Estadio Único de La Plata, durante el The Joshua Tree Tour, la gira con la que celebraron los 30 años de uno de sus discos más emblemáticos.

Esta vez, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. llegarán con The Greatest Show on Earth, una gira que coincide con el 50° aniversario de la formación del grupo. Además de repasar los grandes clásicos de su carrera, la banda presentará canciones de Carnaval de luz, su decimosexto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 13 de noviembre.

Los dos recitales, que contarán con el cantante y compositor Beck como invitado especial, prometen ser uno de los grandes acontecimientos musicales de 2027 en la Argentina.