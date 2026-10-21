La jurado del programa de cocina enfrentó las críticas en redes sociales por su forma de probar los platos de los participantes. Las contundentes frases sobre el escándalo por una hamburguesa.

Qué dijo Maru Botana sobre las críticas de que no prueba la comida en MasterChef Celebrity

Maru Botana está en el centro de las críticas por su participación como jurado en el certamen de cocina MasterChef Celebrity , principalmente por su forma de probar los platos de los participantes. Un mordiscón casi imperceptible en cada ocasión por los que distintos usuarios en las redes sociales exhiben un sinfín de críticas que no pasan desapercibidas, e incluso llamativas frases de sus compañeros que llaman la atención y resuenan como supuestas indirectas.

Lejos de quedarse en silencio sobre esos cuestionamientos, Maru se animó a hablar sobre la situación y aclaró su postura. Lo hizo en declaraciones con el programa Sálvese Quien Pueda (SQP) quien envió un reportero para que le pregunten sobre el escándalo que la expone sobre la forma de comer una hamburguesa.

En su relato, la cocinera que es jurado en el programa aclaró la situación y contó cómo es su forma de comer: “Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones”, dijo intentando esquivar la polémica.

En las últimas horas se conoció un video que quedó en el centro de cuestionamientos por la forma de probar una hamburguesa. “Yo como muy poquito, como un pajarito”, explicó.

“Hace más de treinta años que cocino”, dijo sobre su forma de probar y fue contundente: “Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”.

La frase de Damián Betular con palito contra Maru Botana por como prueba los platos: "Para eso me pagan"

Damián Betular dejó una frase que hizo ruido y generó un sinfín de hipótesis sobre el objetivo que tendría. La referencia en cuestión, que generó polémica, se dio mientras se emitía un nuevo episodio de Masterchef Celebrity por Telefe. Una devolución suya quedó en el centro de las opiniones debido a que, según las opiniones de muchos fanáticos, se trataría de una indirecta a una compañera de trabajo.

El jurado del certamen de cocina estaba probando el plato que hizo la histórica conductora Elizabeth "La Negra" Vernaci y rápidamente detectó que había una parte pasada de cocción. Lejos de esquivarlo, lo enfrentó y atinó a probar esa parte.

Rápidamente, al verlo, la participante le hizo una advertencia: “Lo quemado no lo pruebes, Dami, por favor te lo pido”.

La frase de Damián Betular con palito contra Maru Botana por como prueba los platos: "Para eso me pagan"

La supuesta indirecta para Maru Botana

Ese llamado de atención por parte de la locutora hizo que Betular suelte una frase que hizo ruido. “Hay que comer todo”, dijo con sinceridad y luego agregó con otra parte de la frase que llamó la atención: “Para eso me pagan”.

Esa última frase fue relacionada como una indirecta debido a que Maru es una de los juradas que suele ser cuestionada por la forma que tiene de probar los platos de los participantes. Muchas veces, la mayoría de ellas, prueba una porción diminuta que genera un sinfín de opiniones contrarias que piden una porción más abundante.