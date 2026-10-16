El pastelero, que oficia de jurado en Masterchef, generó repercusión por una frase particular que hizo ruido.

La frase de Damián Betular con palito contra Maru Botana por como prueba los platos: "Para eso me pagan"

Damián Betular dejó una frase que hizo ruido y generó un sinfín de hipótesis sobre el objetivo que tendría. La referencia en cuestión, que generó polémica, se dio mientras se emitía un nuevo episodio de Masterchef Celebrity por Telefe. Una devolución suya quedó en el centro de las opiniones debido a que, según las opiniones de muchos fanáticos, se trataría de una indirecta a una compañera de trabajo.

El jurado del certamen de cocina estaba probando el plato que hizo la histórica conductora Elizabeth "La Negra" Vernaci y rápidamente detectó que había una parte pasada de cocción. Lejos de esquivarlo, lo enfrentó y atinó a probar esa parte.

Rápidamente, al verlo, la participante le hizo una advertencia: “Lo quemado no lo pruebes, Dami, por favor te lo pido”.

La supuesta indirecta para Maru Botana

Ese llamado de atención por parte de la locutora hizo que Betular suelte una frase que hizo ruido. “Hay que comer todo”, dijo con sinceridad y luego agregó con otra parte de la frase que llamó la atención: “Para eso me pagan”.

Esa última frase fue relacionada como una indirecta debido a que Maru es una de los juradas que suele ser cuestionada por la forma que tiene de probar los platos de los participantes. Muchas veces, la mayoría de ellas, prueba una porción diminuta que genera un sinfín de opiniones contrarias que piden una porción más abundante.

Telefe comenzó a mostrar en la pantalla cuántas personas están viendo sus programas: debutó en MasterChef

Telefe sorprendió a su audiencia al incorporar un nuevo detalle a sus emisiones: en una de las esquinas ahora aparece un contador que indica la cantidad de personas que están mirando el canal en vivo, con datos oficiales de Ibope.

La iniciativa debutó este martes durante la emisión de MasterChef Celebrity, cuando apareció una placa con el mensaje “2.256.149 personas nos están viendo”.

El nuevo "chiche" de Telefe

Acompañada por la identificación de la medidora Ibope y la leyenda “En vivo”, el canal de las pelotas estrenó esta nueva herramienta que le permite ver al público cuántos espectadores tiene en vivo el canal.

La propuesta busca comunicar la audiencia en cantidad de espectadores, una cifra más directa para el público que los habituales puntos de rating. El dato volverá a aparecer en distintos momentos de la programación, como una “mosca”: una gráfica que se incorpora sobre la imagen mientras continúa la transmisión.