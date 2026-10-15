La actual jurado de MasterChef Celebrity reveló su secreto para elaborar una exquisita tortilla de papas . ¿En qué consiste?

El secreto de Maru Botana para preparar la mejor tortilla de papas: cuántos huevos debe llevar

La chef Maru Botana es uno de los jurados de una nueva versión de MasterChef Celebrity , el reality que se emite por Telefe y por eso no deja pasar oportunidades de compartir sus recetas de cocina . Recientemente, Maru reveló el secreto para elaborar la mejor tortilla de papas . ¿Cuántos huevos debe llevar?

En más de una oportunidad, Maru Botana apuntó que intenta llegar a todos los hogares compartiendo a través de sus redes sociales todos sus secretos y conocimientos para que la gente haga y practique sus recetas en las casas. Y claro, un clásico como lo es la tortilla de papas no iba a ser la excepción…

Para preparar una exquisita tortilla de papas , la reconocida cocinera Maru Botana sostuvo que "para mí tiene que tener, por lo menos, unos ocho huevos ”. Claro que también remarcó que, según el tamaño de la sartén , esta cantidad podría bajar a “cinco o seis” .

La tortilla de papas es una de las preparaciones más clásicas de la cocina española.

Además, Maru Botana indicó que es clave cocinar bien la cebolla antes de incorporar las papas, un paso fundamental para que quede tierna, ligeramente dorada y le aporte humedad a la preparación.

Es sabido que toda tortilla que se precie de tal se prepara con huevo batido, cuajado con aceite en la sartén y de forma redonda o alargada, al que a veces se añaden otros ingredientes. Sin dudas que la tortilla de papas es una de las preparaciones más clásicas de la cocina española.

La receta que compartió Maru Botana para cocinar una imperdible tortilla de papas

Sabor y textura.

A través de su sitio web oficial, Maru Botana compartió su receta para cocinar una exquisita tortilla de papas. Así, sugirió reunir los siguientes ingredientes;

4 papas medianas, aproximadamente 600 gramos.

1 cebolla grande, opcional.

6 huevos.

Sal a gusto.

Aceite de oliva o girasol para freír.

Luego, consignó la guía paso a paso para proceder a la preparación de la tortilla de papas: