Papelón de Ferro y milagro de Godoy Cruz que jugará la final por el ascenso a primera división

El Verdolaga dependía de sí mismo, cedió cinco de los últimos seis puntos y el Tomba lo desplazó en una definición increíble.

Godoy Cruz ganó sobre la hora y Ferro no pasó del empate ante el descendido Acassuso.

Ferro protagonizó una de las mayores frustraciones de la temporada de la Primera Nacional . Después de liderar durante gran parte del tramo decisivo y llegar a las últimas dos fechas dependiendo exclusivamente de sus propios resultados, el equipo de Juan Manuel Sara dejó escapar la posibilidad de disputar la final por el primer ascenso y terminó superado por Godoy Cruz en una definición dramática.

El Verdolaga tenía el escenario servido. Había ocupado el primer puesto de la Zona A desde la fecha 31 hasta la 35 y necesitaba apenas administrar la ventaja que había construido. Sin embargo, perdió 3-0 como local ante Chaco For Ever en la penúltima jornada y este sábado apenas empató 0-0 frente a Acassuso , que ya estaba descendido.

"Con la frente en alto"Porque Acassuso no se vendió y jugó un verdadero partidazo ante Ferro. https://t.co/WAYiKEUwQs

Así, Ferro sumó solamente uno de los últimos seis puntos posibles y desperdició una oportunidad que parecía inmejorable para acercarse a un regreso a Primera División después de más de dos décadas en el ascenso.

Mientras en Caseros aumentaba la desesperación, en Mendoza se construía el milagro. Godoy Cruz, que necesitaba ganar y esperar que Ferro no lo hiciera, derrotó 2-1 a Almirante Brown en el Feliciano Gambarte y terminó alcanzándolo en 66 puntos. La mejor diferencia de gol dejó al Tomba en la cima.

Ferro se cayó justo cuando tenía todo a favor

La dimensión del golpe se entiende al observar el recorrido de la tabla. Ferro fue líder entre las fechas 19 y 28, recuperó la punta en la jornada 30 y volvió a mantenerse arriba desde la 31 hasta la 35. Llegó al cierre como el principal favorito para quedarse con la zona, pero perdió cinco puntos fundamentales en los últimos dos encuentros.

Godoy Cruz recorrió el camino inverso. El equipo de Pablo De Muner protagonizó una remontada extraordinaria y acumuló 26 de los últimos 30 puntos, con ocho triunfos y dos empates. Recién en la fecha 36 consiguió quedar primero, precisamente en el momento en que se definía quién avanzaba a la final.

El desenlace fue todavía más increíble. Martín Pino puso en ventaja al Tomba a los 18 minutos ante Almirante Brown y Diego Viera tuvo la posibilidad de ampliar mediante un penal, pero Bruno Galván contuvo el remate.

"Martín Pino"Por el gol del jugador de Godoy Cruz ante Almirante Brown que lo está consagrando campeón de su zona. https://t.co/snDR6QQLDj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 31, 2026

Cuando todo parecía encaminado, Pedro Velurtas empató para la Fragata en el tiempo agregado y dejó momentáneamente afuera a Godoy Cruz. Apenas un minuto después, Viera se tomó revancha: ganó de cabeza y convirtió el 2-1 definitivo que hizo explotar al Gambarte.

"Diego Viera"Por el gol agónico de Godoy Cruz para darle la victoria a Almirante Brown y consagrarse por el momento en su zona. https://t.co/arBK7BxtKl — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 31, 2026

Godoy Cruz va por el regreso

El empate de Ferro nunca se modificó y el festejo terminó siendo completamente mendocino. El equipo de Caballito quedó condenado al Reducido por el segundo ascenso, mientras que Godoy Cruz obtuvo el boleto a la definición principal.

Su rival será Tristán Suárez, ganador de la Zona B después de empatar frente a Deportivo Maipú. La final se disputará durante el fin de semana del 14 de noviembre, con sede y horario todavía por definir.

Ferro pasó de tener el ascenso en sus manos a depender del Reducido en apenas dos fechas. Godoy Cruz, en cambio, aprovechó cada tropiezo, sostuvo una racha casi perfecta y llegó a la cima por primera vez justamente en la última jornada.