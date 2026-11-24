José Mourinho fue consultado en conferencia de prensa sobre Nico Paz y la posible activación de la opción de recompra que el Real Madrid conserva sobre el futbolista argentino. Así las cosas, el entrenador portugués fue terminante: “No es mi jugador”. La respuesta llegó en la víspera del partido por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League ante el PSV Eindhoven, y bastó para cortar de raíz cualquier especulación sobre el futuro del joven futbolista, al menos por ahora.

La pregunta que disparó la respuesta de Mourinho era concreta: un periodista le consultó sobre el estilo de juego del zurdo argentino, su nivel actual y la factible activación de la cláusula de recompra, que el club madrileño podrá ejercer durante la primera quincena de julio de 2027. El técnico no entró en análisis ni en elogios. Optó por dejar en claro que un jugador que no viste la camiseta blanca no es asunto de su incumbencia.

El contexto del comentario, sin embargo, da cuenta de por qué el nombre de Paz empezó a sonar con fuerza en los pasillos del Santiago Bernabéu. El mediapunta, de 22 años, acaba de disputar la fecha FIFA de noviembre con la Selección Argentina, en la que fue una de las figuras más destacadas del equipo de Lionel Scaloni: fue titular ante Uruguay y ante Costa Rica, partido en el que convirtió dos goles. Su rendimiento, sumado al nivel que sostiene en Italia con el Como, encendió los rumores en torno a un posible regreso anticipado a España.

El doblete de Nico Paz para la selección argentina.

La situación contractual de Paz tiene una particularidad que explica por qué el Real Madrid sigue siendo un actor relevante en su futuro. A mediados de 2026, el club madrileño decidió venderlo y el Como adquirió el 50% restante de sus derechos por 60 millones de euros —el primer 50% ya lo había adquirido en 2024 por 6 millones—, con lo que el club italiano pasó a tener la totalidad del pase del futbolista.

La chance de volver a vestir la camiseta del Real Madrid

Pero el Real Madrid, con Florentino Pérez al frente de la negociación, se aseguró una condición: una opción de recompra por 80 millones de euros, ejercible hasta julio de 2027.

Esa cláusula le da al conjunto español la prioridad para recuperar al argentino si así lo decide antes de que venza el plazo. Pasada esa ventana, la transferencia podría costarle bastante más, incluso al propio Madrid, ya que el Como quedaría liberado para negociar sin límite de precio. Según informó el diario español Mundo Deportivo, en el entorno de la dirigencia del club blanco aseguran que la intención sería ejecutar esa opción. No obstante, por el momento no hay anuncio oficial.

Vale recordar que, en el mercado de pases anterior, el Real Madrid ya había tenido la oportunidad de recuperar a Paz por apenas 9 millones de euros —cifra considerablemente más baja que la cláusula actual— y no lo hizo. En ese momento, el propio jugador prefería continuar en Italia para sumar rodaje y minutos. Esa ventana ya se cerró. Ahora, si el club quiere al argentino, deberá desembolsar 80 millones. Mientras, otros gigantes del Viejo Continente siguen de cerca su crecimiento, como el Inter de Milán y el Manchester United.