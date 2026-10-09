Las repercusiones en el mundo River a la negativa de Ramón Díaz al Corinthians.

La dirigencia del Millonario continúa en la búsqueda de un entrenador para el 2027 y los hinchas se ilusionan con la vuelta del Pelado.

En River , la continuidad de Leonardo Ponzio está lejos de ser una garantía para 2027. Más allá de los resultados, la dirigencia tiene la búsqueda abierta para designar al nuevo entrenador para la próxima temporada. Y en ese sentido, Ramón Ángel Díaz es uno de los nombres preferidos del hincha Millonario, y más aún después de la negativa a la propuesta de volver a Corinthians.

En los días de la salida de Eduardo Coudet, los hinchas del Millonario clamaron por su llegada, pero su nombre no apareció entre las prioridades. Hernán Crespo, Gabriel Milito y Eduardo Domínguez fueron las primeras alternativas que se instalaron, pero se postergaron por la dificultad de sacarlos de sus clubes actuales. El interinato del León fue el salvavidas provisorio.

El escenario sigue siendo el mismo, pero desde River saben que si los resultados no acompañan y el descontento popular crece con un mal cierre de año, el nombre de Ramón Díaz se tornará prácticamente inevitable. Por ahora, el foco está puesto en terminar el Torneo Clausura de la mejor manera posible, peleando en los playoffs y con una clasificación a un certamen internacional, al menos la Copa Sudamericana (lejísimos de ser la prioridad). Aunque nadie lo confirmó oficialmente, su rechazo a la propuesta de Corinthians podría estar ligado a la ilusión de una vuelta a River. A los 67 y tras tres ciclos exitosos en el club de sus amores, es sabido que mantiene intacto del sueño de una nueva oportunidad en el banco del Monumental.

Para entender por qué todavía no se instaló formalmente el nombre de Ramón Díaz, cabe recordar que el Pelado se fue tras salir campeón en 2014, durante los primeros meses de gestión de Rodolfo D'Onofrio. De mala relación con el expresidente y con Enzo Francescoli, aquel oficialismo se sostuvo hasta hoy y los puentes entre las partes nunca volvieron a tenderse. El no a Corinthians es, por ahora, apenas una señal del Pelado para la dirigencia actual. Si se reestablece el contacto y se busca su regreso solo dependerá de los resultados del equipo de acá a fin de año.

La decisión de Ponzio en River para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto

El volante Thiago Almada viene con una buena evolución de su desgarro, pero no podría estar disponible para jugar ante Estudiantes de Río Cuarto, siendo la única duda del técnico de River, Leonardo Ponzio. Almada lleva 18 días de recuperación constante por una lesión en el cuádriceps izquierdo sufrida en la derrota de River por 2-1 frente a Huracán, en el cual a los cinco minutos del encuentro sintió un pinchazo al querer dar un pase largo, que terminó derivando en el desgarro que lo marginó incluso de la convocatoria con la Selección argentina en la recientemente terminada fecha FIFA.

El "Guayo" se mantiene con una evolución favorable de la lesión mencionada; el cuerpo técnico, comandado por Leonardo Ponzio, lo va llevando de a poco para no tener ningún retroceso en su recuperación, con algunos ejercicios junto al grupo, pero sin completar ningún entrenamiento con el plantel.

En el caso de que reciba el alta médica, podría estar convocado y disponible este fin de semana, pero ingresaría algunos minutos desde el banco para acumular rodaje, al igual que Aníbal Moreno, quien está disponible para el entrenador, junto con Tobías Andrada, que volverá al equipo titular. Ponzio tendría la única duda para el encuentro pactado de la duodécima fecha: si reemplaza a Almada por Lautaro Pereyra, quien tuvo buenas demostraciones de su nivel en algunos ingresos que realizó en la etapa de “Chacho” Coudet.

O con la otra opción que baraja el cuerpo técnico, que es cambiar el esquema y jugar con doble nueve: Rafael Santos Borré o Beltrán para acompañar a Sebastián Driussi en el ataque de River. El "Millonario" deberá enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto este sábado a partir de las 21:30, de local en el Estadio Monumental.