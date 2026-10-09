Va por la permanencia: los antecedentes que no ilusionan a Estudiantes de Río Cuarto antes de visitar a River.

El partido entre River Plate y Estudiantes de Río Cuarto de este sábado en el Estadio Monumental, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, no solo marcará el regreso a la actividad del equipo que dirige Leonardo Ponzio luego de tres semanas, sino que puede ser clave para el tramo final del campeonato, ya que en Núñez se puede certificar el descenso del León del Imperio.

Ascendido a fines de 2025, en lo que fue su primera incursión en la élite del fútbol argentino desde que participara del Nacional 1985, el conjunto cordobés no se pudo asentar en Primera División, sumando apenas 11 puntos en 27 partidos.

Así, tanto por la Tabla Anual como por la de los promedios, el León del Imperio está al borde del abismo: para no perder la categoría debe ganar sus cinco encuentros restantes y, además, que Aldosivi y Riestra consigan menos de cuatro unidades.

Por ese motivo, es necesario recordar los últimos antecedentes de equipos descendiendo en el Monumental. Y no, el último no es River, ya que a un par de equipos corrieron con la desgracia de perder la categoría en la casa del Millonario en estos años.

Los últimos equipos que descendieron en el Monumental

El 26 de junio de 2011 quedó marcado como uno de los días más trascendentales en la historia del fútbol argentino. En el Monumental y contra Belgrano, River perdía la categoría por primera (y única) vez en su historia, tras empatar 1-1 y caer por un global de 3-1, pese a contar con ventaja deportiva. La historia es conocida: el Millonario pasó un año en la a la sazón denominada B Nacional y, luego de una temporada inédita, logró el ascenso al consagrarse campeón.

Pero tiempo después, en una situación muy particular, otro equipo perdió la categoría en el Estadio Antonio Vespucio Liberti: Tigre. El 7 de abril de 2019, en la última fecha de la Superliga 2018/19, el Matador visitó Núñez con la obligación de ganar. Pero el elenco de Victoria no dependía de sí mismo, sino que necesitaba que Patronato no venciera a Argentinos Juniors en Paraná. Y en un partido muy cambiante y de ida y vuelta, Tigre terminó consiguiendo la victoria: si bien el local pegó primero por intermedio de Robert Rojas (17'), la visita lo dio vuelta con tantos de Lucas Janson (29') y Diego Morales (81').

Ya cerca del final, el debutante Hernán López Muñoz puso el 2 a 2 (82'), pero Juan Ignacio Cavallaro le dio la victoria al equipo de Pipo Gorosito (89'). Sin embargo, pese a conseguir un triunfazo (contra un River que, sin aspiraciones en el campeonato y con un compromiso de Libertadores por delante, alineó un equipo alternativo), el Matador perdió la categoría, ya que Patronato le ganó 2-1 a Argentinos con un doblete de Gabriel Carabajal. Así, los dirigidos por Gorosito padecieron la tabla de promedios en su mejor momento: con el triunfo en Núñez alcanzaron un invicto de ocho partidos, con un saldo de cinco triunfos y tres empates.

Pero antes de bajar a la Primera Nacional confirmaron que se iban con la cabeza en alta: Tigre disputó la Copa de la Superliga 2019 y, tras eliminar a Colón (3-2), Unión (4-3), Racing (3-2) y Atlético Tucumán (6-0), se citó en la final con Boca, venciéndolo por 2 a 0 en Córdoba y consagrándose campeón de Primera División por primera vez. Por ese motivo, pese a jugar en la segunda categoría, el elenco azulgrana disputó la Copa Libertadores 2020 (quedó afuera en fase de grupos, sumando apenas un punto y terminando con una diferencia de gol de -14) y se midió con Racing en el Trofeo de Campeones (perdió 2-0 en Mar del Plata).

El otro antecedente

Pero, además, el 23 de junio de 2013, en la última fecha del Torneo Final de aquel año, San Martín de San Juan perdió la categoría tras jugar contra River Plate en el Estadio Monumental.

Al Verdinegro le alcanzaba con ganar para escaparle al descenso en aquella tarde. Sin embargo, iba a caer por 3 a 1. Sin merecerlo, River se fue al descanso ganando por 2 a 1 con los goles de Leonel Vangioni y Carlos Sánchez (debió ser anulado por posición adelantada del uruguayo). Antes del descanso iba a descontar Gastón Caprari para los sanjuaninos. Cerca del cierre, Juan Manuel Iturbe iba a liquidar el partido. El delantero nacionalizado paraguayo se iba a burlar de los jugadores de San Martín desatando una pelea que iba a derivar en su expulsión.

Este año, el que puede descender es un equipo que apenas ganó dos partidos en la Primera División, a la que volvió luego de 40 años: si no gana en el Monumental, Estudiantes (RC) será el primer equipo en perder la categoría en la temporada.