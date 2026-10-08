Un ex River que juega en Vasco calentó la previa de la serie ante Boca

Uno de los futbolistas argentinos del equipo brasilero, con pasado en el Millonario, palpitó el partido ante el Xeneize.

Santiago Sosa, mediocampista que llegó en este mercado de pases al Vasco Da Gama y tiene un pasado en River y Racing, calentó la previa de la serie ante Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana , manifestando que sería lindo que su primer gol en el equipo brasilero sea ante el Xeneize.

"Estuve cerca de hacer el primer gol, lastimosamente no se dio, pero estoy contento porque el equipo ganó, que era lo que queríamos. Esperemos que el gol llegue pronto, sería muy lindo que sea contra Boca", mencionó el mediocampista en diálogo con TNT Sports.

Además, destacó que el equipo viene preparándose bien para esta serie: "El equipo está muy bien, estamos haciendo un gran trabajo. Cuando llegué, me encontré con un equipo bien plantado y con los chicos de Argentina vinimos a sumarle y agregarle actitud, juego".

"OJALÁ MI PRIMER GOL SEA CONTRA BOCA".



Santiago Sosa, en la previa al Vasco Da Gama-Boca. pic.twitter.com/01R8W6VlFq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 8, 2026

En este mismo mercado de pases, llegaron al Vasco los argentinos Facundo Colidio y Alan Lescano. El primero, con pasado en River y Boca, no podrá ser de la partida ante el Xeneize, ya que el Millonario no lo sacó de su lista en la Copa Sudamericana, por lo que el conjunto brasilero no pudo agregarlo.

Colidio se había mostrado muy enojado por este impedimento hace unos días: "Cuando llegué a Vasco era para poder jugar con Olimpia, no llegué por un reglamento de Conmebol. Creo que, injustamente, estoy afuera. Es algo que la organización debería rever en ese reglamento, lo entiendo, pero yo no llegué a jugar con River en octavos de final. Es algo ilógico que no pueda jugar con Vasco".

"INSISTÍ MUCHO"



En entrevista con TNT Sports Brasil, FACUNDO COLIDIO se refirió al impedimento por parte de CONMEBOL para poder jugar en la semifinal de VASCO DA GAMA ante BOCA.



"Es ilógico porque yo no jugué octavos de final con River. Intentamos presentar pruebas,… pic.twitter.com/YKQrFj362h — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 3, 2026

Se reflota la posibilidad de que Vasco Da Gama haga de local en el Maracaná

La Policía Militar de Río de Janeiro determinó formalmente que el icónico estadio Maracaná representa el escenario idóneo para albergar el esperado encuentro de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca.

Las autoridades del Batallón Especializado de Vigilancia Policial en Estadios descartaron la utilización del recinto de São Januário porque las severas deficiencias en los accesos aledaños y la masiva llegada de hinchas visitantes imposibilitan un despliegue operativo seguro para toda la comunidad.

Ante la gravedad del conflicto, el Procurador General del Estado envió un oficio formal al gobernador Ricardo Coutinho para exigir su inmediata intervención institucional, en el que recordó que la seguridad pública y el ordenamiento urbano prevalecen sobre cualquier postura de la empresa concesionaria.

El alto funcionario gubernamental remarcó además, en la comunicación oficial, que la compañía concesionaria del predio deportivo tiene la obligación contractual de acatar las decisiones estatales para garantizar el bienestar general y el adecuado desarrollo del espectáculo internacional programado.

La Procuraduría General de Justicia del Ministerio Público de Río de Janeiro recomendó que Vasco Da Gama - #Boca se juegue en el MARACANÃ:



"El mantenimiento del campo es un interés legítimo, pero este no puede prevalecer sobre la seguridad de los aficionados, los residentes de… pic.twitter.com/JivHlEGllc — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 6, 2026

Por su parte, el presidente de Vasco da Gama, Pedrinho, criticó duramente la postura inflexible de Flamengo y Fluminense al negar el uso de la cancha, por lo que confirmó que esperará el inminente fallo de la Justicia para hacer valer sus derechos sobre las instalaciones públicas que administra el consorcio.

Mientras los tribunales definen la habilitación de la mítica cancha, el recinto Nílton Santos, perteneciente al club Botafogo, aguarda como una alternativa viable para recibir el trascendental compromiso gracias a su moderna infraestructura urbana y su reconocido terreno de juego de césped sintético.