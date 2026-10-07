Copa Sudamericana: Conmebol confirmó al árbitro para Boca-Vasco da Gama

El partido de ida de las semifinales se jugará el martes 13 de octubre en La Bombonera. El colegiado ya dirigió dos encuentros del Xeneize en esta edición.

La Conmebol confirmó la terna arbitral para el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama . El encuentro se disputará el próximo martes 13 de octubre, desde las 21.30, en La Bombonera, donde el xeneise buscará conseguir una ventaja para afrontar la revancha en Brasil.

El árbitro principal será el chileno Piero Maza , quien estará acompañado por sus compatriotas José Retamal y Carlos Poblete como asistentes. Mathías Riquelme fue designado como cuarto árbitro para el encuentro que marcará el comienzo de la serie por un lugar en la final del certamen continental.

La presencia de Maza representa además una particularidad para Boca, ya que será la tercera vez consecutiva que el chileno dirija un partido de ida del Xeneize en esta edición de la Copa Sudamericana. Anteriormente estuvo al frente de los cruces ante Deportivo Recoleta y San Pablo, ambos disputados en el camino del conjunto argentino por el torneo.

En La Bombonera, Maza dirigió el triunfo 1-0 de Boca ante San Pablo. Antes de ese encuentro, también había arbitrado la victoria frente a Deportivo Recoleta. Ahora volverá a estar al frente de un partido del equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena, esta vez en una instancia decisiva del certamen.

Cómo estará integrada la terna arbitral

El equipo de videoarbitraje también estará compuesto por árbitros chilenos. José Cabero será el encargado del VAR, mientras que Juan Serrano ocupará el puesto de asistente de VAR. De esta manera, la Conmebol optó por una designación íntegramente trasandina para el encuentro de ida.

El historial de Maza con Boca incluye varios antecedentes internacionales. Entre ellos aparece el triunfo 1-0 frente a Deportivo Cali en 2022 y el empate sin goles ante Nacional Potosí en Bolivia, correspondiente a la edición 2024 de la Copa Libertadores.

Designación de árbitros para la Ida – Semifinales @Sudamericana https://t.co/FvOmFct6Af — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) October 7, 2026

También fue el árbitro de uno de los partidos de la serie de Copa Libertadores 2025 ante Alianza Lima. En aquella oportunidad, Boca ganó 2-1 durante los 90 minutos, pero posteriormente quedó eliminado en la definición por penales.

El antecedente de Maza con Vasco da Gama

Del lado de Vasco da Gama, el árbitro chileno también tiene un antecedente reciente en la actual Copa Sudamericana. Maza dirigió el empate 2-2 frente a Independiente Medellín, correspondiente a los playoffs del torneo continental.

La serie entre Boca y Vasco comenzará en Buenos Aires y tendrá su definición en Brasil. La revancha ya tiene escenario confirmado: se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, luego de que el Consorcio Fla-Flu no aceptara ceder el estadio Maracaná para el encuentro.

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Con la designación arbitral ya definida, Boca y Vasco da Gama se preparan para abrir una serie que tendrá su primer capítulo en La Bombonera y que definirá a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana.