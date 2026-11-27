La aprobación de la Ley de Prevención de la Ludopatía puso en discusión el vínculo entre las figuras del deporte y las empresas de apuestas online. En medio del debate por las consecuencias que tendrá la normativa en el fútbol argentino, trascendió que Lionel Messi ya mantenía una postura restrictiva respecto de este tipo de publicidad y establecía condiciones antes de aceptar determinados acuerdos comerciales.

La información fue revelada durante una emisión de Infobae al Amanecer, en la que se analizaron los alcances de la legislación sancionada por el Congreso y las modificaciones que deberán afrontar tanto los clubes como los deportistas.

“El que nunca aceptó y lo pone como condición es Lionel Messi. Él dice, menos casas de apuestas, evaluemos todo”, señalaron durante el programa sobre los criterios que utiliza el capitán de la Selección argentina al momento de evaluar propuestas publicitarias.

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Según lo expuesto, el rosarino excluía a las plataformas de apuestas entre las alternativas comerciales que estaba dispuesto a considerar. “Le puso un límite antes de que la ley le pusiera un límite a lo que tiene que ver con la prevención de la ludopatía infantil”, agregaron.

La revelación adquiere relevancia por el alcance publicitario de Messi, cuya imagen está vinculada a empresas de diferentes rubros a nivel mundial. Hasta el momento, el futbolista no realizó declaraciones públicas sobre la reciente sanción de la normativa argentina.

El impacto de la Ley de Ludopatía en el fútbol

El Senado aprobó este jueves la iniciativa con 72 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones. El proyecto había obtenido media sanción en Diputados en 2024 y establece la prohibición de publicitar y promocionar juegos de azar y apuestas online en medios de comunicación, redes sociales, indumentaria deportiva y estadios.

Actualmente, diez clubes de la Primera División tienen empresas de este rubro como patrocinadores principales de sus camisetas: Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, Newell’s, Rosario Central, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.

Las restricciones también alcanzarán a la AFA y la Liga Profesional, cuyos campeonatos llevan la denominación comercial de Torneo Betano. Incluso la Selección argentina deberá modificar la exposición de estas marcas en sus plataformas digitales y espacios publicitarios.

Una de las principales diferencias con las medidas adoptadas en otros países es la amplitud de la prohibición. En Inglaterra, por ejemplo, la Premier League eliminó los patrocinadores de apuestas del frente de las camisetas desde la temporada 2026/27, aunque todavía permite su presencia en las mangas y la indumentaria de entrenamiento.

Qué otras restricciones establece la nueva legislación

La normativa argentina también contempla la implementación de sistemas de verificación biométrica vinculados al Renaper para impedir que los menores de 18 años accedan a las plataformas.

Asimismo, prohíbe los bonos de bienvenida, restringe los medios de pago y dispone la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión para aquellas personas que deseen bloquear voluntariamente su acceso a los sitios de apuestas.

Otro de los artículos establece incompatibilidades entre la participación en empresas de juegos de azar y la posibilidad de integrar las comisiones directivas de asociaciones deportivas.

El Poder Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentar la ley. Durante ese proceso deberán conocerse las condiciones de implementación y los plazos que tendrán los clubes, deportistas y medios de comunicación para adecuar sus contratos publicitarios vigentes.