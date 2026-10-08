Despedida de Messi: la empresa organizadora responsabilizó a River por las desprolijidades

Marketing Sports, la productora que fue contratada por la AFA para organizar la despedida de Lionel Messi , publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para contar el motivo de ciertas desprolijidades durante el partido ante Benín y apuntó directamente contra River .

Desde la falta de un video emotivo dedicado al capitán de la selección argentina, hasta los problemas de sonido e iluminación durante el show de las diferentes bandas que tocaron en el Monumental , la empresa explicó cada punto y la interferencia de la dirigencia del Millonario en estas dificultades.

En las redes sociales hubo muchas críticas por la organización de la despedida de Messi de la selección argentina, que tuvo algunas situaciones extrañas como la interrupción de los shows musicales. La empresa que se encargó del evento explicó todos los puntos en un comunicado y puso en el foco principal a las limitaciones de River para ciertos homenajes preparados al astro argentino.

"Nuestra propuesta fue concebida con el objetivo de ofrecer una despedida a la altura de Lionel, de su historia y del cariño de los hinchas. Sin embargo, distintas limitaciones técnicas y operativas impidieron desarrollar el espectáculo en su totalidad y alcanzar el resultado que todos deseábamos. La producción abarcó distintos momentos de la jornada, desde las presentaciones musicales previas al partido hasta el recibimiento de los jugadores con efectos especiales y pirotecnia, la ceremonia del Himno Nacional Argentino y el emotivo homenaje del minuto 10", arrancó el mensaje.

La empresa Marketing Sports, contratada por #AFA para organizar el homenaje a Lionel #Messi en un comunicado RESPONSABILIZÓ a RIVER PLATE por las desprolijidades en la despedida de la leyenda:



Ante el retiro de la pantalla LED 3 días después del anuncio de AFA que la… pic.twitter.com/6P5rkvykqP — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) October 8, 2026

Sobre la falta de un video en homenaje a Messi, la explicación recayó en la dirigencia de River: "La pantalla led con la que habitualmente cuenta el estadio Monumental fue retirada tres días después del anuncio de AFA sobre la realización de la despedida, frente a esta situación, propusimos instalar una alternativa dentro del campo de juego, iniciativa que no recibió la autorización del club anfitrión".

Además, mencionaron la dificultad para montar los números musicales: "Tampoco se autorizó la instalación de un escenario central y en consecuencia, fue necesario adaptar el montaje y reubicar las presentaciones musicales en espacios laterales, próximos a los bancos de suplentes, modificando las condiciones escénicas inicialmente planificadas". Sobre esto, agregaron: "Durante las actuaciones artísticas hubo restricciones por parte del Club sobre la continuidad de algunos temas e interrupciones que afectaron el desarrollo de las presentaciones".

ABRUPTO CORTE DEL SHOW DE SERGIO TORRES Y DARÍO ZANCO EN LA DESPEDIDA DE MESSI



Lo que prometía ser uno de los momentos más especiales de la noche terminó de manera inesperada. Sergio Torres y Darío Zanco no llegaron a cantar ni una canción durante la despedida de Lionel… pic.twitter.com/GUmmG3ShMl — Humanos de Santa Fe (@humanosdestafe) October 7, 2026

Por último, contaron la razón detrás de la interrupción del show del Grupo Cali: "Para el cierre se preparó una sorpresa especialmente dedicada a Lionel: la presentación del Grupo Cali, una de sus bandas favoritas, cuyos integrantes volvieron a reunirse para acompañarlo en esta ocasión. Durante el primer tema se produjo un corte en el suministro eléctrico provisto por el Club Atlético River Plate, que dejó sin continuidad este emotivo momento. A continuación, el personal del estadio activo la iluminación general, lo que provocó la salida del público e impidió completar el cierre previsto. Esta interrupción fue ajena a las decisiones y al control operativo de Marketing Sports"