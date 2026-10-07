¿Vuelve Thiago Almada?: la decisión de Ponzio en River para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto

El volante estrella del Millonario transita la última etapa de recuperación luego de su desgarro.

El volante Thiago Almada viene con una buena evolución de su desgarro, pero no podría estar disponible para jugar ante Estudiantes de Río Cuarto , siendo la única duda del técnico de River , Leonardo Ponzio .

Almada lleva 18 días de recuperación constante por una lesión en el cuádriceps izquierdo sufrida en la derrota de River por 2-1 frente a Huracán , en el cual a los cinco minutos del encuentro sintió un pinchazo al querer dar un pase largo, que terminó derivando en el desgarro que lo marginó incluso de la convocatoria con la Selección argentina en la recientemente terminada fecha FIFA.

El "Guayo" se mantiene con una evolución favorable de la lesión mencionada; el cuerpo técnico, comandado por Leonardo Ponzio , lo va llevando de a poco para no tener ningún retroceso en su recuperación, con algunos ejercicios junto al grupo, pero sin completar ningún entrenamiento con el plantel.

River confirmó la gravedad de la lesión de Thiago Almada: los partidos que se pierde.

En el caso de que reciba el alta médica, podría estar convocado y disponible este fin de semana, pero ingresaría algunos minutos desde el banco para acumular rodaje, al igual que Aníbal Moreno, quien está disponible para el entrenador, junto con Tobías Andrada, que volverá al equipo titular.

onzio tendría la única duda para el encuentro pactado de la duodécima fecha: si reemplaza a Almada por Lautaro Pereyra, quien tuvo buenas demostraciones de su nivel en algunos ingresos que realizó en la etapa de “Chacho” Coudet.

O con la otra opción que baraja el cuerpo técnico, que es cambiar el esquema y jugar con doble nueve: Rafael Santos Borré o Beltrán para acompañar a Sebastián Driussi en el ataque de River.

El "Millonario" deberá enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto este sábado a partir de las 21:30, de local en el Estadio Monumental, en lo que será el reencuentro con su gente y con las canchas tras el parate de la ventana de amistosos internacionales, donde decidió postergar su partido frente a Sarmiento, el cual deberá jugar entre semana, el miércoles 14 en Junín, con la posibilidad de llevar hinchada visitante.

El jugador que recupera River

El mediocampista de River, Aníbal Moreno, se reincorporó a las prácticas con el plantel que dirige Leonardo Ponzio y está cada vez más cerca de regresar a las canchas.

Moreno completó sin problemas, esta mañana en River Camp, los entrenamientos a la par de sus compañeros, y será evaluado por el DT y su cuerpo técnico hasta el viernes.

En el caso de que el ex Palmeiras siga con el rendimiento observado en el día de la fecha, estará en condiciones de recibir el alta y quedar a disposición del entrenador, para volver a la lista de convocados en el partido contra Estudiantes de Río Cuarto.

Con la recuperación del mediocampista, Ponzio tendrá la difícil tarea de definir si Fausto Vera, con una evolución en el nivel de juego mostrada en los últimos partidos, seguirá siendo el 5 titular de su esquema o si Moreno podrá quitarle el puesto que le pertenecía antes de su lesión.

Moreno disputó su último partido en la eliminación de River frente a Independiente Santa Fe, en los octavos de final de la Copa Sudamericana; mientras que sufrió una lesión de discopatía lumbar antes del enfrentamiento contra Banfield por el torneo local en el estadio Florencio Sola.

River tiene por delante cinco partidos del Torneo Clausura que definirán si su calendario se extiende al clasificarse a los play-off; hoy se mantiene noveno con 13 unidades y a 8 de Argentinos Juniors, primero en la Zona B.

Además de su posición en la tabla anual para definir si competirá en un plano internacional en 2027, se encuentra en la décima posición con 42 puntos, a 10 de Independiente Rivadavia —puntero—.