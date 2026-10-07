El rol de la barra de River en los insultos al Chiqui Tapia durante la despedida de Messi.

Cómo suele suceder en algunas canchas del fútbol argentino, parte del público presente en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Monumental de River Plate cantó en contra del Chiqui Tapia , el presidente de la AFA . En un momento se escuchó fuerte el "Chiqui Tapia botón...", lo cuál sorprendió a todos, más que nada por el contexto en el que fue entonado.

Si bien duró 30 segundos, el grito comenzó desde la tribuna Centenario tuvo relevancia porque fue entonado por la mayoría del Monumental y fue sumando distintos sectores a medida que fue creciendo. Hasta que la barra de River, desde la Sívori, tuvo un rol preponderante para bajarle el tono, ya que venía marcando el pulso de los cantitos: no acompañaron el hit de la gente contra Tapia y todo se apagó.

Fue, en definitiva, una particularidad dentro de ese escenario, teniendo en cuenta justamente que la dirigencia de River hoy está enfrentada con el presidente de la AFA. Sin embargo, aun así, la gente protestó por lo que viene pasando el fútbol argentino y también por la polémica de las entradas. Los cantitos volvieron ya pasadas las 20, mientras el partido de la Selección contra Benín demoraba su inicio. Otra vez el cantito nació desde la Centenario y tuvo rebote en algunos sectores del estadio, pero sin la misma potencia de la primera vez.

La situación también tuvo una consecuencia sobre el cierre de la noche. En el momento de los homenajes y del emotivo discurso de Messi, Tapia, de gran relación con el 10, prefirió no bajar al campo de juego ante el clima de hostilidad que se había percibido en distintos sectores del Monumental. Sí estuvieron en el campo dos de sus principales colaboradores, que participaron de ese tramo final de la despedida.

El jugador de la selección que le intercambio el poncho a la Sole

La despedida de Lionel Messi tuvo lágrimas, homenajes y momentos que quedarán para siempre en la memoria de los hinchas argentinos. Pero en medio de tanta emoción también hubo lugar para una escena inesperada, de esas que aparecen cuando las cámaras dejan de apuntar al protagonista principal. Mientras el capitán de la Selección argentina hablaba ante el público en el centro del campo del Monumental, Agustín Giay se acercó a Soledad Pastorutti y le hizo una propuesta bastante particular.

El defensor, una de las caras nuevas del seleccionado en esta fecha FIFA y actualmente jugador de Palmeiras, quiso quedarse con el llamativo poncho celeste y blanco que llevaba la cantante. Para conseguirlo, ofreció nada menos que su camperón oficial de la Selección argentina. La Sole no dudó demasiado. Aceptó el intercambio y ambos concretaron el curioso trueque sobre el césped del Monumental. La cantante terminó luciendo la indumentaria de la Albiceleste, mientras que Giay se quedó con el poncho que había acompañado a la artista durante su presentación.

QUIÉN SALIÓ GANANDO??? https://t.co/YA1xbmFQ5p — SARITA (@sariskleit) October 7, 2026

El momento se produjo después de que Pastorutti interpretara “Brindis”, uno de los temas elegidos para homenajear a Messi durante una jornada cargada de simbolismo. La escena generó risas entre los futbolistas que estaban cerca y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. No fue uno de los momentos centrales de la transmisión, pero terminó convirtiéndose en una de las perlitas de una noche que tuvo al astro rosarino como gran protagonista.

Así, además de los abrazos, las lágrimas y los discursos que acompañaron la despedida de Messi, el Monumental también se llevó una postal inesperada: un futbolista de la Selección intercambiando su camperón por el poncho de La Sole.