El defensor perdió terreno en River y aparece como una opción para 2027, aunque la diferencia económica complica cualquier negociación.

La continuidad de Lucas Martínez Quarta en River quedó bajo análisis de cara a 2027 y desde Santa Fe ya apareció un posible interesado. Leonardo Madelón , entrenador de Unión , reconoció públicamente que el nombre del defensor fue conversado con la dirigencia como una alternativa para reforzar el plantel.

El técnico hizo la revelación durante una charla con estudiantes de periodismo, en la que explicó qué características busca para el próximo mercado de pases .

“Buscamos futbolistas que vengan a sumar, que tengan compromiso y que entiendan la responsabilidad de vestir esta camiseta. No se trata solamente de traer jugadores por traer, sino de encontrar perfiles que encajen en nuestra idea de juego y que nos permitan tener un equipo más completo. Uno de los nombres que me gustaba era el de Martínez Quarta ...”, señaló.

Madelón, sin embargo, también dejó en claro que se trata de una posibilidad compleja para Unión. El principal obstáculo sería económico, tanto por el contrato del futbolista como por la competencia que podría aparecer si finalmente queda disponible.

“Lo hablamos con la dirigencia, pero sabemos que es una operación difícil, porque hay muchos clubes interesados y Unión tiene que competir con instituciones que pueden ofrecer contratos muy superiores”, reconoció el entrenador.

La situación de Martínez Quarta en River

El interés aparece en un momento particular para Martínez Quarta. El defensor de 30 años atraviesa un período de menor protagonismo y quedó bajo la lupa por algunos errores recientes, en un contexto en el que Leonardo Ponzio debe definir la formación para enfrentar a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura.

Cuando asumió como entrenador interino, Ponzio respaldó públicamente a su excompañero y mantuvo su lugar en la defensa. Sin embargo, la expulsión a los nueve minutos del Superclásico ante Boca modificó el escenario.

La suspensión le abrió un lugar a Lautaro Rivero, quien fue titular frente a Aldosivi y respondió mientras Martínez Quarta cumplía la fecha de sanción. Esa competencia interna continuó durante los últimos entrenamientos.

En el amistoso ante Gimnasia, Ponzio utilizó a Rivero junto a Nicolás Otamendi en el bloque de los titulares. Martínez Quarta, en cambio, integró posteriormente la defensa de los suplentes junto a Tobías Ramírez. Ese ensayo dejó al ex Fiorentina con posibilidades de comenzar en el banco frente a Lanús.

Un futuro abierto pese a su contrato con River

Martínez Quarta tiene contrato con River hasta diciembre de 2028, por lo que cualquier salida deberá ser negociada con el club. De todos modos, su futuro volvió a quedar en discusión después de que durante el último mercado aparecieran un sondeo del Genoa y una propuesta desde Qatar que fue rechazada por la dirigencia millonaria.

Ahora, Unión se suma como otro equipo que sigue su situación. Por el momento no existe una negociación avanzada, sino un interés reconocido públicamente por Madelón de cara al armado del plantel para 2027.

River recibirá a Lanús este domingo 22 de noviembre desde las 19 en el Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura. En Argentina, el encuentro podrá verse por TNT Sports Premium y HBO Max con el Pack Fútbol.