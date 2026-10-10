River recibe a Estudiantes de Río Cuarto: hora, formaciones y TV

El Millonario vuelve a jugar en el Monumental luego de un extenso parate por la fecha FIFA, además de la postergación en su partido ante Sarmiento.

River recibirá este sábado a Estudiantes de Río Cuarto , por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura , con la obligación de ganar para volver a meterse en puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental , está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de ESPN Premium . El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR dirá presente Andrés Merlos.

River llega a este encuentro tras una larga inactividad, ya que lleva tres semanas sin jugar. Su última presentación oficial fue el 19 de septiembre, cuando cayó 2-1 en condición de local contra Huracán.

Leo Ponzio fue ratificado como entrenador principal de River.

Aquel encuentro significó el final de la buena racha con la que había comenzado el interinato de Leonardo Ponzio como DT del "Millonario", ya que desde su llegada habían derrotado de manera consecutiva a Banfield, Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán.

De esta manera, River marcha noveno en la Zona B con 13 puntos, por lo que está obligado a ganar para meterse nuevamente en puestos de clasificación de playoffs. De todas formas, tiene un partido menos que el resto de los equipos debido a que debe su encuentro frente a Sarmiento de Junín correspondiente a la undécima fecha.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, es el peor equipo en lo que va del año en la Primera División. El equipo cordobés marcha último en la Zona B con solo seis unidades y depende de un milagro para no perder la categoría.

Los jugadores que recupera River

Tras generar alarma por una sobrecarga en el isquiotibial durante la práctica del miércoles, el delantero Sebastián Driussi se entrenó con normalidad y podría ir desde el arranque ante Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura.

El delantero tan solo reguló sobre el cierre de los trabajos por precaución y compartiría la delantera con Ángel Correa en el duelo correspondiente a la decimosegunda fecha.

La presencia de Driussi resulta fundamental para un "Millonario" que necesita sumar de a tres tras un inusual parate de 21 días sin actividad oficial, con el objetivo de meterse en los Playoffs y escalar en la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores. El alivio para el director técnico Leonardo Ponzio llega en un momento clave, dado el antecedente de lesiones del atacante desde su regreso al club.

Entre otras certezas, los mediocampistas Aníbal Moreno y Tobías Andrada recibieron el alta médica tras superar sus respectivas dolencias físicas. Moreno ocupará un lugar en el banco de suplentes en lo que representará su reaparición tras la salida de Eduardo Coudet, mientras que Fausto Vera se perfila como mediocampista central titular.

Las posibles formaciones de River y Estudiantes de Río Cuarto

Torneo Clausura

Zona B - fecha 12

River - Estudiantes de Río Cuarto

Estadio: Monumental

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Andrés Merlos

Hora: 21:30.

TV: ESPN Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estudiantes (RC): Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Martín Garnerone e Ibrahim Hesar. DT: Ruben Forestello.