Sin Colapinto: cómo le fue a Alpine en la primera práctica libre de México

Gasly terminó sexto y Minì, reemplazante del argentino, fue 14° en una sesión dominada por Leclerc en el Hermanos Rodríguez.

Alpine tuvo un arranque con señales positivas en el Gran Premio de México , aunque sin Franco Colapinto en pista. El argentino cedió su auto al juvenil italiano Gabriele Minì para cumplir con el reglamento que obliga a los equipos a darle participación a pilotos debutantes durante determinadas sesiones del año.

En ese contexto, el mejor resultado para la escudería francesa llegó de la mano de Pierre Gasly , que terminó sexto con un tiempo de 1:19.210 , a 1,082 segundos de Charles Leclerc . El monegasco de Ferrari dominó la tanda con una vuelta de 1:18.128 y marcó la referencia inicial del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez .

Minì, encargado de utilizar el auto de Colapinto, concluyó 14° . El italiano registró 1:19.946 y quedó a 1,818 segundos del mejor tiempo. Su participación estuvo enfocada principalmente en sumar experiencia y recopilar información para Alpine, mientras el argentino observaba desde boxes antes de recuperar su lugar para la segunda sesión.

FP1 CLASSIFICATIONCharles Leclerc tops the timesheets in FP1, by over six tenths to Kimi Antonelli! #F1 #MexicoGP https://t.co/3xObTEhxHE — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

La diferencia entre ambos autos franceses fue de poco más de siete décimas. Gasly logró instalarse dentro del grupo de adelante y quedó por detrás de Ayumu Iwasa, mientras que Minì terminó inmediatamente detrás de Leonardo Fornaroli, que manejó uno de los McLaren.

El sexto lugar de Gasly fue además una referencia importante para el equipo, que viene atravesando un tramo complicado del campeonato. Aunque se trató apenas del primer entrenamiento, el francés consiguió ubicarse por delante de varios pilotos titulares y dejó una base competitiva para continuar trabajando durante el resto del fin de semana.

Leclerc dominó una FP1 con varios juveniles

La primera sesión tuvo una grilla poco habitual por la presencia de numerosos pilotos jóvenes. Detrás de Leclerc apareció Andrea Kimi Antonelli, segundo con Mercedes a 659 milésimas, mientras que Frederik Vesti sorprendió al terminar tercero con el otro auto de la escudería alemana.

Lewis Hamilton fue cuarto con Ferrari y Iwasa, que ocupó uno de los Red Bull, completó los cinco primeros lugares. Más atrás quedaron Gasly, Fernando Alonso, Arvid Lindblad, Isack Hadjar y Nico Hülkenberg, que completaron el top 10.

Entre los pilotos que también tuvieron participación especial estuvieron Nikola Tsolov, Luke Browning, Ryo Hirakawa, Jak Crawford, Colton Herta y Freddie Slater. Este último no consiguió registrar un tiempo oficial.

Cuándo vuelve Colapinto al auto

La ausencia de Colapinto estaba prevista y no responde a ningún problema físico ni mecánico. El argentino retomará su lugar en Alpine durante la FP2, programada para este viernes desde las 19, hora de Argentina. Allí tendrá su primer contacto directo con la pista y podrá comparar sensaciones con la información recopilada por Minì durante la apertura de la actividad.

La jornada continuará el sábado con la FP3 a las 14.30 y la clasificación desde las 18, mientras que la carrera se disputará el domingo a las 17.

Colapinto llega a México con la necesidad de cortar una racha adversa: no sumó puntos en los últimos cuatro Grandes Premios y abandonó cuatro de las últimas cinco carreras. Su último fin de semana, en Estados Unidos, terminó antes de tiempo después de sufrir daños en el auto tras un contacto con Arvid Lindblad.

El primer entrenamiento, de todos modos, dejó una referencia alentadora para Alpine. Gasly logró meterse sexto y el equipo obtuvo datos con Minì antes de devolverle el auto a Colapinto para el resto del fin de semana.