Franco Colapinto explicó por qué abandonó en el Gran Premio de Austin: "Se rompió mucho"

El piloto argentino se lamentó ante otro DNF que complicó sus posibilidades en la carrera en Estados Unidos.

Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en la vuelta 36, cuando Alpine le ordenó ingresar a boxes por los daños que sufrió su monoplaza. El incidente decisivo ocurrió en el giro 25, tras un contacto con Arvid Lindblad en la primera curva del Circuito de las Américas.

El impacto agravó los problemas que ya tenía el alerón delantero del argentino y provocó un trompo que le hizo perder varios segundos . Aunque intentó continuar, los desperfectos comprometieron el rendimiento del vehículo y obligaron al equipo a retirarlo antes de la bandera a cuadros.

El toque se produjo cuando el hombre de Racing Bulls intentó adelantar al oriundo de Pilar para disputar la posición con Pierre Gasly , que salía de boxes después de realizar su primera parada. La maniobra terminó con ambos coches involucrados y dejó consecuencias importantes para el corredor argentino.

“Dobló hacia mí y hacia Pierre”, explicó sobre la acción del británico. A partir de ese momento, el equipo evaluó el estado del vehículo y comprobó que los daños impedían mantener un ritmo competitivo. La pérdida de carga aerodinámica condicionó el desempeño durante las vueltas siguientes.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto tuvo problemas en su Alpine que lo obligaron a abandonar la carrera en Austin.



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La decisión definitiva llegó once giros después del contacto, cuando su ingeniero de pista, Stuart Barlow, le comunicó que debía regresar al garaje. Al finalizar la jornada, el corredor bonaerense describió las dificultades que atravesó: “Una carrera dura, difícil y con muchos daños al final. Me toqué con Arvid y se rompió mucho el auto”. También explicó que el sector derecho quedó muy afectado y que intentaron seguir antes de abandonar.

El lamento de Franco Colapinto tras un nuevo abandono en la Fórmula 1

“Intentamos un par de vueltas seguir, pero perdí muchos puntos de carga, creo que un segundo y medio por vuelta. Mucha carga que me faltaba”, agregó. Los daños aerodinámicos repercutieron directamente en el rendimiento y terminaron por hacer inviable su continuidad en el circuito norteamericano.

El retiro representó otro golpe en una temporada complicada: fue su tercera carrera sin llegar a la bandera a cuadros en las últimas cuatro fechas. Antes había abandonado en Azerbaiyán y Singapur, después de acumular una racha de 29 competencias consecutivas sin retirarse en la máxima categoría.

"ME TOQUE CON ARVID Y SE ROMPIÓ MUCHO EL AUTO"



Franco Colapinto después de abandonar en Austin.



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“Mucho DNF últimamente... de no tener ninguno a tres en las últimas cuatro carreras. Hay que cortar esta racha, está siendo duro y ahí estaremos por ponernos mejor”, reconoció el piloto de 23 años en diálogo con ESPN.

La próxima oportunidad para recuperarse será el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí buscará completar una carrera sin inconvenientes y dejar atrás la seguidilla de abandonos, mientras Alpine intentará mejorar la fiabilidad y el rendimiento de sus monoplazas.