Colapinto abandonó en Austin tras un toque y Antonelli volvió a ganar

El argentino dejó la carrera en la vuelta 37 luego de sufrir daños en su Alpine. El italiano dominó en Estados Unidos y se acerca al campeonato.

Franco Colapinto tuvo un domingo complicado en el Gran Premio de Estados Unidos . El piloto argentino de Alpine debió abandonar en la vuelta 37 después de sufrir daños en el costado derecho de su monoplaza tras un toque con Arvid Lindblad . La carrera ya venía siendo difícil por falta de ritmo y por una estrategia que no terminó de darle resultado.

Colapinto había largado desde el 21° puesto luego de recibir una penalización de diez posiciones por el cambio de la unidad de control electrónico. El sábado había conseguido avanzar hasta la Q2 y clasificar 14°, pero la sanción lo obligó a partir desde el fondo de la grilla en el Circuito de las Américas .

Desde el comienzo, Alpine tomó una decisión diferente respecto de la mayoría. El argentino largó con neumáticos duros , mientras gran parte del pelotón utilizó blandos. La apuesta buscaba extender el primer stint y aprovechar las detenciones de sus rivales, aunque el tráfico le impidió sacar una ventaja significativa.

Colapinto llegó a avanzar hasta el 14° lugar cuando comenzaron las primeras paradas, pero su ritmo seguía siendo bajo. En la vuelta 32 ingresó a boxes, colocó neumáticos blandos y regresó a pista en el 19° puesto. Cinco vueltas más tarde, el toque con Lindblad terminó de comprometer su carrera.

El argentino volvió a boxes en la vuelta 37 y Alpine decidió retirar el auto. Después de la competencia, Colapinto definió la prueba como “dura y difícil” y reconoció que la idea de largar con neumáticos duros había sido suya. También explicó que encontró “mucho tráfico” y que el contacto con el Racing Bulls le “rompió mucho el auto”.

Cuatro carreras sin sumar para Colapinto

El abandono en Austin estiró una racha negativa para el argentino, que ya acumula cuatro Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos. Tampoco había conseguido unidades en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur.

El fin de semana había mostrado algunos signos de mejora antes de la carrera. Colapinto fue 17° en la FP1 y 15° en la FP2, mientras que en clasificación logró meterse en la Q2 y terminar 14°. Sin embargo, la penalización por el cambio de componente condicionó desde el inicio sus opciones para el domingo.

Antonelli volvió a ganar y se acerca al título

En la punta, Andrea Kimi Antonelli dominó la carrera y consiguió una nueva victoria con Mercedes. El italiano había largado desde la pole position y sostuvo el primer lugar durante buena parte de la prueba, incluso después de las diferentes estrategias de boxes.

Charles Leclerc terminó segundo con Ferrari después de superar a Max Verstappen en la parte final, mientras que el neerlandés completó el podio con Red Bull. La lucha por las posiciones de privilegio también involucró a Lando Norris, que perdió terreno tras un bloqueo y quedó fuera de los tres primeros.

El triunfo dejó a Antonelli todavía más cerca del campeonato de Fórmula 1. El piloto de Mercedes llegó a Austin como líder y volvió a ampliar su ventaja en una fecha en la que controló el ritmo desde el inicio.

Para Colapinto, en cambio, el Gran Premio terminó antes de tiempo. La estrategia con neumáticos duros no produjo el resultado esperado y el golpe con Lindblad cerró definitivamente una carrera que ya estaba cuesta arriba.