Las amenazas del hincha de Central que se hizo viral por festejar el título que el canalla no ganó

Eric Grennon se expresó en sus redes sociales luego de que su imagen si viralizara. Es el meme del momento luego del campeonato de Boca.

Eric Grennon había saltado al campo de juego del Gigante de Arroyito para celebrar el campeonato de Rosario Central, pero Boca terminó consagrándose. Después de convertirse en blanco de memes y burlas, el simpatizante publicó mensajes intimidatorios en redes sociales.

El festejo que lo convirtió en protagonista de una de las escenas más insólitas del fútbol argentino tuvo un segundo capítulo, esta vez lejos de la cancha. Grennon, el hincha del canalla que alardeó con un título que finalmente quedó en manos de Boca, lanzó amenazas de violencia contra quienes se burlaron de él en las redes sociales.

El simpatizante había saltado al campo de juego del Gigante de Arroyito después del triunfo del Canalla por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. En medio de la confusión por el resultado del partido de Boca contra Defensa y Justicia, creyó que Rosario Central se había consagrado campeón de la Tabla Anual y gritó ante las cámaras: “¡Somos bicampeones!” .

Sin embargo, el equipo de la Ribera todavía tenía una última oportunidad. En el sexto minuto de descuento, Enner Valencia convirtió el gol que le dio el triunfo por 1-0 a Boca y aseguró la consagración por un punto de diferencia. La noticia desató la desazón en Arroyito y transformó el festejo anticipado en una imagen viral.

Luego del 1-0 de Boca vs. Defensa, alguien festejó en el Gigante de Arroyito y muchísima gente pensó que Rosario Central era el CAMPEÓN... ¡La hinchada invadió el campo de juego y festejó ante las cámaras! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/i2Bs8axtQU — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

De los memes a las amenazas

La escena recorrió rápidamente las redes sociales y Grennon quedó en el centro de las cargadas, especialmente de hinchas de Boca y de Newell's, el clásico rival de Central.

La reacción del simpatizante llegó a través de publicaciones en sus cuentas privadas de Instagram y WhatsApp. En una de sus historias, lanzó una advertencia contra quienes lo habían provocado: “Uno por uno los voy a buscar, hijos de puta. Si son tan picantes atrás de un teclado, vengan mano a mano”.

También aseguró que quienes le enviaban solicitudes de seguimiento iban a recibir represalias. La situación escaló cuando difundió mensajes en los que mencionó una ubicación y desafió a sus detractores a presentarse.

“Los voy a apuñalar uno por uno”, fue una de las amenazas que se viralizó junto con otras capturas de sus publicaciones.

Aunque sus perfiles eran privados, las imágenes de los mensajes comenzaron a circular masivamente y ampliaron la repercusión del episodio, que pasó de una celebración futbolera equivocada a una polémica por las intimidaciones.

Una definición que terminó en papelón

La confusión en el Gigante de Arroyito se produjo mientras Rosario Central esperaba el desenlace del partido de Boca. Una información equivocada sobre el gol de Valencia —que supuestamente había sido anulado— generó una explosión de festejos entre jugadores e hinchas.

La realidad llegó segundos después: el tanto era válido y Boca se quedaba con el título. Así, el Canalla pasó de la euforia a la frustración en una definición que quedó marcada por el festejo fallido.

Grennon, que había quedado expuesto ante las cámaras por su celebración, terminó nuevamente viralizado, esta vez por sus amenazas.

Los memes se reproducen en las redes sociales con la cara del hincha a medida que pasan las horas.