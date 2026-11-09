Sorpresa: finalmente, Kiki Ramos no jugará para Argentina en el Mundial sub 17

El pibe de Vélez es una de las promesas de las inferiores en el fútbol argentino y ya había vestido la casaca de la selección.

La Selección Argentina Sub 17 recibió una noticia inesperada de cara al Mundial de Qatar. Stephen Oscar Ramos, conocido como Kiki, jugará la Copa del Mundo con Haití y no con la Albiceleste , pese a que ya había tenido participación en el equipo dirigido por Diego Placente.

La decisión fue confirmada por la Federación Haitiana de Fútbol , que anunció la convocatoria del delantero de Vélez Sarsfield a través de sus redes sociales. “Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador del Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17”, comunicó la entidad, que también le dio la bienvenida al futbolista.

Ramos, de 17 años, nació en Haití y llegó a la Argentina cuando tenía apenas ocho meses. Su historia futbolística comenzó en Vélez, donde se formó en las divisiones inferiores y se convirtió en uno de los proyectos destacados de la institución.

El atacante ya había sido convocado por Argentina y debutó en julio, en un amistoso frente a Ecuador. En otro encuentro ante el mismo rival, además, convirtió su primer gol con la camiseta nacional. Su presencia había despertado expectativa en el cuerpo técnico de Placente, pero finalmente no estará en la lista para el Mundial.

Haití también jugará la Copa del Mundo

La decisión de Ramos se conoció a pocos días del comienzo del torneo juvenil, que se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Haití integrará el Grupo D junto a Francia, Arabia Saudita y Uruguay.

Argentina, por su parte, estará en el Grupo C, donde enfrentará a Australia, Mozambique y Dinamarca. De esta manera, el juvenil de Vélez podría cruzarse con la Albiceleste durante la competencia, aunque representando a otro seleccionado.

La elección de Haití no significa que Ramos quede definitivamente ligado a ese país. Según las condiciones reglamentarias de FIFA, el futbolista todavía puede representar a Argentina en el futuro, ya que los amistosos disputados con la Sub 17 no lo dejan automáticamente comprometido con una selección.

Para quedar definitivamente asociado a Haití, deberá cumplir los requisitos establecidos para el cambio de federación, que incluyen disputar partidos oficiales con el seleccionado mayor.

Así, la decisión de Kiki Ramos representa una baja para Argentina en el Mundial juvenil, pero no necesariamente un cierre definitivo a su futuro con la camiseta albiceleste. El delantero de Vélez tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo con Haití y continuar su desarrollo internacional.

Breve historia del jugador

Stephen “Kiki” Ramos tiene 17 años, nació en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de abril de 2009, pero luego tuvo que salir de su país de origen luego de un breve período en el que vivió allí cuando era bebé. El pequeño fue sobreviviente de un terremoto devastador en 2010 que se cobró la vida de más de 300 mil personas, cuando vivía en un orfanato. Más tarde fue adoptado por una familia argentina que lo recibió con calidez para que criarlo desde pequeño.

Creció en territorio nacional, y mientras desarrollaba su cuerpo, con él iba un desarrollo exponencial en una pasión por la que el argentino se desvive: el fútbol. Al ver que había algo natural en el joven para jugar al fútbol, su familia adoptiva decidió inscribirlo en las inferiores de Vélez, que se destaca por ser uno de los espacios donde los jóvenes tienen protagonismo.