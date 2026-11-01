Morena Beltrán contó que ella y sus compañeros de ESPN fueron amenazados por hinchas de Estudiantes

La periodista estuvo comentando el empate 3 a 3 del Pincha frente a Instituto de Córdoba en un ambiente muy hostil.

Un momento de mucha tensión se vivió durante la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata e Instituto de Córdoba , cuando la periodista Morena Beltrán denunció los insultos y las amenazas que recibió junto a sus compañeros de ESPN por parte de un grupo de hinchas del Pincha. El episodio ocurrió en el estadio UNO, mientras se disputaba el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

La situación se produjo durante el primer tiempo, en medio de los reclamos de los simpatizantes locales por las decisiones del árbitro Hernán Mastrángelo .

Cuando Instituto se imponía en el marcador, Beltrán interrumpió al relator Juan Pablo Marrón para expresar su malestar por los agravios que llegaban desde la tribuna.

"Perdón Juan Pablo. La falta de respeto no es tolerable. Todo bien con la gente que tenga sus críticas con el arbitraje, pero las faltas de respeto no son tolerables", manifestó al aire. Luego agregó: "¿Cómo si tuviera algo que ver? Gente grande, padres de familia... No se puede entender. No se puede trabajar de esta manera".

Su compañero también intervino y describió lo que sucedía alrededor de la cabina de transmisión: "Insultando a mujeres y hombres sin distinción y amenazando", expresó Marrón.

"Morena Beltrán":Por lo que sucedió durante la transmisión del partido de Estudiantes contra Instituto https://t.co/8FhBI4KUKp — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 1, 2026

El descargo de Morena Beltrán tras las amenazas

Una vez finalizado el encuentro, que terminó con un empate 3-3 después de que Estudiantes remontara una desventaja de tres goles, la periodista publicó una serie de videos en sus historias de Instagram para contar con más detalles lo que había sucedido.

Allí reveló la gravedad de los episodios que vivieron durante la transmisión: "Se pararon delante de la puerta de la cabina. Me hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar, de 'Hablá, la concha de tu madre'".

Beltrán también describió a las personas que participaron de los agravios: "Gente grande, chicos que podrían ser mis hermanos, una mujer que tranquilamente podría haber sido mi mamá".

La comentarista explicó que ya había trabajado en otras oportunidades en la cancha de Estudiantes y que nunca había atravesado una situación similar. También aclaró que no interpretó lo sucedido como un ataque exclusivamente personal, sino como una reacción de un grupo de simpatizantes que estaba disconforme con el arbitraje.

"Me pareció pertinente poner un límite porque el partido estaba muy caliente, porque los hinchas no estaban de acuerdo con las decisiones del árbitro", explicó.

La angustia de la periodista por la violencia en el fútbol argentino

En su descargo, Morena también hizo referencia a las dificultades que atraviesan los trabajadores de prensa para desarrollar su tarea en el fútbol argentino. Reconoció que la situación le provocó angustia y cuestionó que las diferencias de opinión o las críticas deportivas terminen en agresiones.

"Es muy difícil hablar del fútbol argentino, es muy difícil. Intenté hacer periodismo desde un lugar ético, pero nada es suficiente. Y a mí me angustia", expresó.

Incluso, contó que algunos simpatizantes se acercaron posteriormente para pedirle disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, insistió en la necesidad de que exista un límite para los agravios y las amenazas, más allá de la pasión y la frustración que pueden generar los resultados.

"Entiendo que hoy está al límite y no existe perder en el fútbol argentino. Nos pasó con la final del mundo", reflexionó la periodista.