Fórmula 1: hora y dónde ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de México

El argentino partirá desde la sexta fila y tendrá una oportunidad concreta de pelear por los puntos este domingo en el Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto afrontará este domingo una carrera con posibilidades concretas de avanzar en el Gran Premio de México . El piloto argentino de Alpine largará desde la 12° posición , a solo dos lugares de la zona de puntos, después de una clasificación en la que consiguió superar la Q1 y quedó relativamente cerca de meterse entre los diez mejores.

El punto de partida le permite pensar en una carrera ofensiva. Por delante tendrá a Nico Hülkenberg , que saldrá 11°, y a su compañero Pierre Gasly , décimo. En una prueba de 71 vueltas , cualquier diferencia de estrategia, desgaste de neumáticos o ingreso del auto de seguridad puede abrir oportunidades para meterse dentro del top 10.

Colapinto ya dejó claro cuál será su objetivo. Después de la qualy aseguró que intentará “ entrar en los puntos, ir para adelante ”, luego de cerrar una vuelta de 1:17.640 en la Q2.

Una clasificación que no fue fácil

La clasificación no comenzó de manera sencilla. Una bandera roja provocada por Fernando Alonso cortó uno de sus primeros intentos rápidos en la Q1, mientras que una bandera amarilla posterior volvió a complicar su plan de trabajo.

Aun así, Colapinto registró 1:18.517 y consiguió avanzar en el 15° lugar. Ya en Q2 encontró una mejora considerable: primero marcó 1:18.269 y, en su segundo intento, bajó hasta 1:17.640.

El registro no alcanzó para ingresar a la Q3, pero le permitió terminar 12°, por delante de Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

Gasly consiguió avanzar con lo justo tras marcar 1:17.278, apenas 0,362 segundos más rápido que el argentino. Finalmente, el francés quedó décimo y será otra referencia directa para Colapinto durante la carrera.

A qué hora corre Colapinto y dónde verlo

La carrera del Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre desde las 17, hora de Argentina, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En televisión podrá verse por Fox Sports, mientras que las opciones de streaming serán Disney+ Premium y F1 TV Pro, la plataforma oficial de la categoría.

El trazado mexicano tiene 4,304 kilómetros, 17 curvas y está ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, una característica que modifica la carga aerodinámica y exige especialmente la refrigeración de los autos.

Hamilton adelante y Antonelli puede ser campeón

La carrera tendrá a Lewis Hamilton largando desde la pole position. El británico de Ferrari marcó 1:16.514 y superó por apenas nueve milésimas a George Russell. Charles Leclerc ocupará el tercer lugar.

Otro foco estará puesto sobre Andrea Kimi Antonelli. El italiano llega como líder del campeonato después de ganar en Estados Unidos y necesita apenas dos puntos para asegurar su primera corona mundial.

Colapinto tendrá otro objetivo. Después de una seguidilla de carreras sin sumar, el 12° puesto de largada lo deja cerca de una zona de puntos que aparece como alcanzable si Alpine sostiene el rendimiento mostrado durante el fin de semana.