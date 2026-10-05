Crecen los detalles sobre quien sería el tercero en discordia entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada.

El tercero entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada: quién es el rugbier de 27 años "fachero y mucha guita"

La separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada , luego de 18 años de relación, continúa generando repercusiones y nuevas versiones alrededor de la ruptura. La pareja, que tiene un hijo en común, Valentín, decidió ponerle punto final a su historia después de atravesar una crisis que se habría extendido durante un tiempo.

En las últimas horas, un nombre comenzó a aparecer con fuerza relacionado con el presente sentimental de la bailarina . Se trata de Francisco Liotta Hernández , un empresario y rugbier correntino de 27 años que habría iniciado un vínculo con Lourdes Sánchez.

Liotta Hernández es oriundo de Corrientes y desarrolla allí gran parte de sus actividades profesionales. Su principal ocupación está relacionada con el sector inmobiliario , aunque también tendría participación en el ámbito hotelero y turístico de la provincia.

De acuerdo con la información que trascendió, el joven pertenece a la familia propietaria del Marriott de Corrientes y actualmente estaría involucrado en un proyecto destinado a impulsar y ampliar la infraestructura turística local.

Además de su actividad empresarial, Francisco Liotta Hernández también está vinculado al rugby. Su perfil comenzó a despertar especial interés luego de que se conociera que Lourdes Sánchez figura entre las personas que siguen su cuenta en redes sociales. Este dato se sumó a las versiones que comenzaron a circular después de la confirmación de la separación entre la bailarina y el Chato Prada.

Cómo habría comenzado el vínculo con Lourdes Sánchez

Según la versión que comenzó a difundirse en las últimas horas, el primer acercamiento entre Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández habría ocurrido de una manera bastante particular: el empresario le habría mostrado a la bailarina el departamento en el que actualmente vive en Corrientes.

A partir de ese encuentro, ambos habrían comenzado a tener mayor contacto. Siempre de acuerdo con esta versión, Lourdes y Liotta Hernández viven en el mismo edificio, aunque en departamentos diferentes.

El vínculo entre ambos llevaría aproximadamente cuatro meses, según lo que trascendió, aunque hasta el momento se trata de versiones que comenzaron a circular públicamente y no de una relación confirmada por sus protagonistas.

La separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada

El nombre de Francisco Liotta Hernández cobró mayor relevancia luego de que Lourdes Sánchez confirmara su separación del Chato Prada. La pareja estuvo junta durante 18 años y tiene un hijo, Valentín.

La ruptura generó numerosas especulaciones sobre las razones que llevaron a ambos a tomar la decisión de finalizar su relación. En ese contexto, las versiones sobre un supuesto nuevo vínculo sentimental de la bailarina sumaron un nuevo capítulo a la historia. Por ahora, Lourdes Sánchez no confirmó públicamente una relación con Liotta Hernández, mientras que las versiones continúan creciendo a partir de los datos que comenzaron a circular sobre el empresario correntino.