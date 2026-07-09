¿Era inteligencia artificial? Un nuevo video confirmó que el Salto del Agrio sí está completamente congelado

Las imágenes de la cascada cubierta por hielo despertaron sospechas en las redes sociales. Una pareja de viajeros registró nuevas imágenes y despejó las dudas.

Las imágenes parecían demasiado perfectas para ser reales. El agua inmóvil, convertida en una inmensa pared de hielo, y un paisaje blanco que era sacado de una película hicieron que miles de usuarios dudaran de lo que estaban viendo. "Es inteligencia artificial ", escribieron muchos en las redes sociales al encontrarse con el video del Salto del Agrio completamente congelado .

Sin embargo, la naturaleza volvió a demostrar que puede superar cualquier creación digital. Una pareja de viajeros que se llama en las redes Acochoviajeros y que recorre el país en moto llegó en las últimas horas hasta Caviahue y registró con su propia cámara el impactante estado de una de las postales más famosas de Neuquén. El resultado fue contundente: el Salto del Agrio está realmente congelado.

Las nuevas imágenes fueron compartidas en Instagram y rápidamente comenzaron a circular entre quienes todavía desconfiaban del primer video viral. En esta oportunidad, los motociclistas muestran el recorrido hasta el mirador y filman desde distintos ángulos la enorme masa de hielo que envuelve la cascada .

La escena impresiona incluso más que en las primeras grabaciones. El agua prácticamente desaparece detrás de una estructura de hielo de varios metros de espesor, mientras el vapor y las bajas temperaturas terminan de darle al paisaje un aspecto casi irreal.

Durante los últimos días, las temperaturas extremas registradas en la cordillera neuquina favorecieron este fenómeno natural que no ocurre todos los inviernos con la misma intensidad. Las jornadas con varios grados bajo cero permitieron que la cascada se fuera congelando de manera progresiva hasta adquirir el aspecto que hoy sorprende a turistas y vecinos.

Fue justamente ese nivel de congelamiento el que despertó el escepticismo en las redes sociales. Muchos usuarios aseguraban que el video original que circulaba en redes sociales había sido generado con inteligencia artificial o que había sido manipulado digitalmente. Otros, en cambio, defendían la autenticidad de las imágenes y recordaban que el Salto del Agrio ya se había congelado otros inviernos especialmente fríos, aunque no siempre con semejante magnitud.

Los viajeros

El nuevo registro terminó inclinando la balanza. La pareja de viajeros Cintia y Juan, quienes recorren Argentina en una moto YBR 125, muestra el paisaje sin ediciones llamativas y recorre el lugar mientras exhibe el estado actual de la cascada, confirmando que el fenómeno es completamente real.

El Salto del Agrio, ubicado a pocos kilómetros de Caviahue, es uno de los principales atractivos turísticos de Neuquén durante todo el año. Sus aguas, teñidas por minerales provenientes de la actividad volcánica de la zona, caen normalmente unos 45 metros formando una de las postales más fotografiadas de la provincia.

En invierno, el sitio adquiere una belleza diferente. La nieve cubre el paisaje y el hielo comienza a ganar protagonismo sobre las paredes de la cascada. Sin embargo, el congelamiento total no es un espectáculo frecuente y depende de una combinación de temperaturas extremadamente bajas durante varios días consecutivos.

Por eso, quienes visitan la zona en estas vacaciones de invierno se encuentran con una imagen excepcional. El paisaje parece detenido en el tiempo y ofrece una postal que muchos creían imposible fuera de una producción realizada con inteligencia artificial.

Esta vez, la respuesta llegó desde el mismo escenario. Sin efectos especiales, sin filtros y con una simple cámara de celular, los viajeros demostraron que la naturaleza patagónica todavía es capaz de sorprender más que cualquier algoritmo.