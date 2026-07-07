Argentina vs Egipto: la fuerte predicción de la IA para un duelo trascendental en el Mundial 2026

La Inteligencia Artificial se la jugó y lanzó un fuerte pronóstico en torno al duelo por los octavos de final que marcará el futuro de ambas selecciones. Cuál será el resultado.

Faltan horas para que la Selección argentina enfrente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 , duelo que marcará el futuro del último campeón en este certamen donde ya coqueteó con la eliminación cuando tuvo como rival a Cabo Verde . En torno al duelo decisivo, que ya tiene confirmados los primeros detalles con respecto al 11 inicial de Scaloni , hay un sinfín de pronósticos y creencias sobre cuál será el resultado del partido que tendrá a Mohammed Salah como figura de los africanos, mientras que Lionel Messi sería el máximo exponente argentino.

En medio de un sinfín de hipótesis sobre el resultado definitivo, la Inteligencia Artificial dio a conocer su pronóstico y confirmó quién será el ganador del duelo importante y, en consecuencia de ello, quién seguirá y quién deberá armar las valijas.

“Será un partido de desgaste táctico donde Argentina dominará la posesión para intentar derribar el bloque bajo de Egipto, cuidándose constantemente de la velocidad de sus contraataques”, se animó a expresar la IA en su pronóstico. Sin embargo, en medio de su análisis confesó que Argentina tendrá un plus con su jerarquía y podrá hacerse de la victoria.

“Argentina se meterá en los cuartos de final sin necesidad de volver a sufrir una prórroga, haciendo valer el peso específico de su plantel y la jerarquía de sus individualidades”, afirmó y confesó que prevé una victoria por 2-0 para la actual campeona. “Argentina va a tener el control, pero le costará romper el cerrojo egipcio. Incluso, alguna contra aislada de Salah podría exigir al Dibu Martínez. El marcador recién se abrirá cerca del final del primer tiempogracias a una genialidad de Messi”, analizó y luego cerró: "Con la obligación de buscar el empate, Egipto dejará espacios y ahí Argentina encontrará el escenario que más le conviene. El cansancio de los africanos será evidente y la Scaloneta liquidará el partido de contra”.

Mundial 2026: cómo formará la Selección Argentina ante Egipto

Lionel Scaloni ya tiene el equipo para el partido de la Selección Argentina ante Egipto, este martes desde las 13 en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. El entrenador prevé tres cambios, uno por línea, respecto del once que sufrió ante Cabo Verde, y en conferencia de prensa dejó una certeza y una sonrisa cómplice.

"El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores", lanzó el DT desde el predio de la Universidad Estatal de Kennesaw, en Georgia, donde el plantel realizó su último entrenamiento antes del cruce.

La formación de la Selección Argentina ante Egipto

La única confirmación oficial fue la del ingreso de Leandro Paredes. "Leandro está disponible y va a jugar", soltó Scaloni. El capitán de Boca ocupará el eje del mediocampo, la función que hasta ahora cumplía Alexis Mac Allister, que se correría a la izquierda. El técnico explicó que Mac Allister venía jugando de cinco porque Paredes había llegado lesionado desde Boca y recién ahora está en plenitud. El volante tomaría el lugar de Thiago Almada.

El segundo cambio es en el fondo: Nicolás Tagliafico recuperará la titularidad en el lateral izquierdo y Facundo Medina, que salió acalambrado ante Cabo Verde, irá al banco.

La tercera variante está en el ataque. Julián Álvarez le habría ganado la pulseada a Lautaro Martínez, titular en los cuatro partidos previos. La Araña, que llegó al torneo con un esguince de tobillo, recién ahora retoma su mejor ritmo, y Scaloni valoraría su movilidad, presión alta y capacidad asociativa para este cruce.

Así, el probable once sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Además, Nico González fue testeado durante la semana y quedaría como alternativa para el segundo tiempo, mientras que De Paul, que salió ante Cabo Verde, conserva su lugar entre los titulares.

Qué dijo sobre Egipto

Sobre el rival, el DT campeón del mundo eligió la cautela: destacó que Egipto tiene una idea de juego marcada, un entrenador de largo proceso y jerarquía individual, con Mohamed Salah como máxima estrella.