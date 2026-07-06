Pasión sin límites: una provincia decretó asueto para ver a la Selección Argentina ante Egipto

La medida comenzará a las 12 del mediodía alcanzará a la administración pública y a los establecimientos educativos.

La Selección Argentina se enfretará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La pasión de los argentinos por el fútbol no tiene límites y cada partido del Mundial 2026 transforma la rutina. En ese contexto, una provincia resolvió decretar asueto desde este martes al mediodía para que empleados públicos, docentes y estudiantes puedan ver el partido de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final que se jugará a las 13 horas, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos .

El equipo de Lionel Scaloni se medirá a su par de Egipto en busca de meterse entre los ochos mejores del certamen, después de cuatro partidos en los que marcó 11 goles y recibió tres. Hasta aquí, sus rivales fueron Argelia, Austria, Jordania y el combinado caboverdiano.

En ese marco, el gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , decretó asueto administrativo para la función pública provincial desde las 12 del martes, incluyendo la actividad en las escuelas.

El mandatario explicó que la decisión busca acompañar un "acontecimiento deportivo de gran trascendencia para el país y permitirá que las familias tucumanas puedan seguir el encuentro".

“La Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo argentino. La Selección Argentina es la que le regaló y le sacó una sonrisa, un festejo a muchas familias que vienen sufriendo", señaló.

Por eso -amplió- los argentinos "tenemos que acompañar en un cien por ciento a nuestra selección, porque ya estamos en los tramos finales donde se está definiendo este campeonato del mundo”.

La medida de prohibir el ingreso al Mundial 2026 a los deudores de cuotas alimentarias busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones parentales.

Al anunciar el alcance de la medida, el Gobernador precisó: “Vamos a instrumentar una resolución que a partir de las 12 del mediodía vamos a dar asueto administrativo a la administración pública que alcanza a todas las áreas del sistema del Gobierno de la Provincia de Tucumán, incluyendo las escuelas”.

Asimismo, aclaró que la disposición comprenderá únicamente a la administración pública provincial: “Por supuesto que los otros poderes tendrán que ver qué es lo que hacen, al igual que el comercio. Por eso nosotros lo que damos es asueto administrativo, de tal manera que los otros poderes y la actividad privada tomen la decisión que ellos consideren”.

Los cambios que piensa Lionel Scaloni para el partido ante Egipto

Lionel Scaloni todavía no definió la elección y evalúa distintas variantes según el plan de partido. En el mediocampo, Leandro Paredes gana terreno tras su buen ingreso ante Cabo Verde, mientras que Nicolás González también aparece como alternativa para modificar la estructura sin alterar el esquema base.

Los POSIBLES CAMBIOS en la ALINEACIÓN TITULAR de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto en los OCTAVOS DE FINAL:



NICOLÁS TAGLIAFICO por Medina

LEANDRO PAREDES por Mac Allister / Almada

NICO GONZÁLEZ por Almada

JULIÁN ÁLVAREZ por Lautaro



: @TyCSports pic.twitter.com/QsqPMfedfE — InterArg_ (@InterArg_) July 5, 2026

En ese sector del campo, Alexis Mac Allister podría verse obligado a sostener una función más desgastante si el entrenador opta por mantenerlo en el once, aunque también existe la posibilidad de que el 5 de Boca ingrese para darle mayor equilibrio al equipo. Nicolás González, por su parte, ofrece un perfil más ofensivo que Thiago Almada y eso podría inclinar la balanza hacia una formación más directa.

La delantera de la Selección Argentina también podría experimentar un cambio, este sería el ingreso de Julián Álvarez por Lautaro Martínez.