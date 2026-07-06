Desapareció hace 7 meses y pensaron que se había escapado: ahora investigan una escalofriante hipótesis

La joven fue vista por última en noviembre de 2025. Cuándo fue la última vez que hubo noticias de ella y qué decía su último mensaje.

Durante este tiempo su familia rechazó la hipótesis que se hubiera ido por voluntad propia. Ahora, ese planteo por fin encontró respaldo judicial.

Hace siete meses se denunció la desaparición de Delicia Mamani , una estudiante de 25 años de quien no se volvió a tener rastros de su paradero. Ahora, la Justicia Federal tomó el caso y analiza un posible caso de trata de personas .

Durante este tiempo su familia rechazó la hipótesis principal de la investigación: que la joven se hubiera ido por voluntad propia . Ahora, ese planteo por fin encontró respaldo judicial.

El cambio de la investigación implica un giro que pone el foco en la posible actuación de una red dedicada a captar y explotar mujeres en situación de vulnerabilidad. Según la reconstrucción del caso, la joven salió de Córdoba con pocas pertenencias y luego habría pasado por Jujuy antes de cruzar a Bolivia.

La abogada de la familia, Natalia Lescano, se lamentó por la demora en este cambio en la investigación de su desaparición: "Hay un captor y cómplices", indicó.

"Medio año después estamos mirando allí donde la Justicia debió buscar desde el principio. Ese tiempo en la vida de una persona es un montón", se lamentó quien junto a Alina Dutto, se ofrecieron a trabajar ad honorem en el caso representando a María Mamani, madre de Delicia.

"Han querido fingir una ida voluntaria de alguien que es mayor de edad, y justamente porque se trata de una mujer que supuestamente se fue por sus propios medios, nadie la busca", aseguró en diálogo con medios locales.

Cuándo fue la última vez que hubo noticias de Delicia

La joven fue vista por última vez el 21 de noviembre del 2025. Esa mañana salió de su casa en Punta de Agua y caminó tres kilómetros hasta la parada del colectivo. Tenía asistir a clases en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, donde estudiaba magisterio pero nunca llegó.

Lo único que llevaba en su mochila eran dos jeans y una notebook. No tenía dinero ni pasaporte y tampoco dejó señales de una despedida. Sin embargo, horas después, su madre recibió un mensaje enviado desde el celular de la joven: "Mamita querida, me voy a recorrer el mundo, no me esperes". Días más tarde apareció una carta con exactamente el mismo texto.

El principal sospechoso de su desaparición

"Nosotras –insiste la abogada– venimos denunciando con nombre y apellido a quien consideramos que puede saber dónde está Delicia, pero la Justicia provincial demoró el traspaso al fuero federal. Después de seis meses empezamos una investigación de cero", sostuvo.

El principal acusado en la causa es Cancio Tencuri Flores, conocido también como "El viajante" y cuñado de Delicia. Según la denuncia, Tencuri se movía de un lugar a otro sin trabajo fijo pero con ingresos llamativos, y fue quien radicó la primera denuncia por la desaparición en Jujuy haciéndose pasar por hermano de la joven.

Además, envió a la madre videos de Delicia en la terminal de Villazón, Bolivia, junto a un mensaje inquietante: "María, quédese tranquila que su hija está haciendo compritas".

Cabe destacar que la familia denunció que no es la primera vez que Tencuri Flores se lleva en contra de su voluntad a Delicia "para trabajar en la cosecha de uva". "Suponemos que ahora la ha vendido o entregado para algún tipo de trabajo esclavo o de explotación sexual. Todas las hipótesis de trata son posibles", afirmó Lescano.

En octubre, un mes antes de su desaparición, "el sospechoso estuvo en Córdoba reclamándole a la madre una deuda de dinero y le ha dicho que se la iba a cobrar con su hija", sumó la letrada.

Pese al estricto secreto de sumario, se conoció que el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, tomó nota de la denuncia de la querella y trascendió, pese al estricto secreto de sumario, que ya libró una orden de captura contra el cuñado de Delicia con resultado negativo hasta el momento.