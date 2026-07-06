Quién era el instructor que murió al caer de una avioneta en pleno vuelo y cuál es la principal sospecha

La joven que lo acompañaba durante la práctica contó cómo fueron los momentos previos a la tragedia.

La joven piloto que viajaba con la víctima relató cómo fueron los segundos previos a la tragedia.

Hay gran conmoción por un trágico hecho que ocurrió este fin de semana, cuando murió un instructor en pleno vuelo. Hasta el momento se conoce que cayó de la avioneta y su alumna tuvo que aterrizar sola la aeronave.

La joven que viajaba con él era su alumna y tras el shock por el fatal episodio, dio detalles sobre el dramático momento. La Justicia investiga las circunstancias del accidente.

Ella contaba con licencia de piloto privado pero sin horas acumuladas de experiencia, por lo que realizaba las prácticas necesarias con Bertazzo.

Quién era el instructor que murió cuando cayó de una avioneta en pleno vuelo

Fuentes policiales informó que el instructor fue identificado como Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años. Trabajaba desde hacía cuatro años como instructor en una escuela de vuelo de Córdoba y era un piloto de una amplia experiencia.

Iba a bordo de un avión Cessna C-150 junto a su alumna de 22 años. De acuerdo a lo que informaron medios locales, era piloto de línea aérea e instructor de la escuela Flying Parrot Córdoba, ubicada en Coronel Olmedo.

El sábado había iniciado una práctica junto a una alumna de 22 años que acumulaba horas para su formación, pero se cayó del avión y murió. El testimonio de la joven aportó detalles clave sobre lo ocurrido en el aire.

La joven piloto que viajaba con la víctima relató cómo fueron los segundos previos a la tragedia.

El piloto tuvo el primer encuentro del día con un alumno con el que cumplió el vuelo de reentrenamiento sin problemas. Luego llegó el turno de la segunda alumna. Ya estaban en el aire desde hacía rato cuando la joven de 22 años que piloteaba el avión lo escuchó decirle que mantuviera el vuelo conforme a lo que estaba previsto.

Entonces Bertazzo se sacó sus auriculares, acomodó sus cosas, desabrochó su cinturón y sin mediar más palabras abrió la puerta y se arrojó. La chica dio aviso de esto y aterrizó el avión, un Cessna C-150. Cuando encontraron a Bertazzo, ya estaba muerto.

Eduardo Álvarez, director de la escuela de vuelo donde Leandro llevaba cuatro años realizando tareas de instructor y diez años formándose para obtener las diferentes licencias y llegar a ser piloto de línea aérea, destacó que en el ámbito aeronáutico nadie advirtió alguna situación sospechosa o algún indicio alarmante que pudiera ayudar a prevenir lo que iba a pasar.

"Hay una relación alumno - instructor muy íntima en el sentido profesional, pero ninguno de los que volaron, ni de los que lo vimos pudimos detectar que él iba a tomar esa decisión de arrojarse de una aeronave. Evidentemente había algo en su psique", agrega Álvarez.

En esa línea, añade: "Si bien estamos obligados a que si tenemos una mínima situación que impide poder tener el cuerpo disponible para volar no se vuela y eso es una consigna muy clara, ¿Cómo hacés para detectar esta situación sin conocer el trasfondo? Estamos todos shockeados".

"Él había ido a un instituto neuropsiquiátrico, pero nadie sabía de ese tema. Solo la familia", aseveró.

Cómo fueron las últimas horas del piloto

En diálogo con la prensa, Álvarez explica lo que sucedió minutos antes de la muerte del instructor. "Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien. Él había volado con un alumno antes. En realidad, él estaba volando con alguien que ya es piloto, o sea, ya tiene su licencia de piloto y él estaba haciendo un vuelo de reentrenamiento para esa persona. Hacían maniobras de reentrenamiento",

La alumna del piloto logró aterrizar lla avioneta tras el accidente.

"Entonces salió Leandro. En un momento él le dice que mantenga el vuelo. Se saca sus auriculares, acomoda sus elementos, su celular, se saca el cinto y abre la puerta y se tira. Ella mandó un mensaje informando de la situación y procedió a ir a la pista a aterrizar", agregó.

El hecho ocurrió cuando sobrevolaban la zona rural de Toledo, en el departamento Río Segundo. Eran más de las tres de la tarde cuando quien recibió el mensaje notificó a Eduardo sobre lo que había pasado y salió de inmediato a buscarlo. A los 15 o 20 minutos de vuelo lo encontró en el campo.

Con las coordenadas de donde había caído Leandro, llamó a las autoridades y envió esta información para que personal policial de la Patrulla Rural Centro acudiera al lugar. Minutos después, un servicio de emergencias llegó y constató el fallecimiento.