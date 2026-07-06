Revelaron qué ocurrió segundos antes de la muerte del instructor de vuelo: el dramático relato de su alumna

El hombre falleció en pleno vuelo. Su alumna de 22 años contó qué pasó antes de la trágica caída.

La joven piloto que viajaba con la víctima relató cómo fueron los segundos previos a la tragedia.

Un trágico accidente ocurrió cuando un instructor viajaba junto a una alumna durante una práctica. Se cayó de la avioneta en pleno vuelo y murió . El caso generó profunda conmoción y la Justicia investiga cómo fueron los hechos.

El piloto fue identificado como Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, iba a bordo de un avión Cessna C-150 junto a su alumna de 22 años. De acuerdo a lo que informaron medios locales, era piloto de línea aérea e instructor de la escuela Flying Parrot Córdoba, ubicada en Coronel Olmedo.

La joven que viajaba con él, cuya identidad no trascendió, contaba con licencia de piloto privado pero sin horas acumuladas de experiencia, por lo que realizaba las prácticas necesarias con Bertazzo.

Según relató Eduardo Álvarez, director de Flying Parrot Córdoba, a Clarín, el instructor le indicó a la alumna que continuara con el vuelo y segundos después ocurrió la dramática escena.

"En un momento él le dice que mantenga el vuelo, se saca sus auriculares, acomoda sus elementos, su celular, se saca el cinto, abre la puerta y se tira. Ella mandó un mensaje informando de la situación y procedió a ir a la pista a aterrizar", relató.

La joven aprendiz logró controlar la aeronave y aterrizar de emergencia sin sufrir lesiones.

Apenas recibió el aviso, Álvarez despegó desde la escuela para intentar localizar a Bertazzo. El cuerpo del piloto fue encontrado en un campo minutos después y las coordenadas fueron enviadas a las autoridades, quienes tras un rastrillaje confirmaron el fallecimiento.

"No pudimos detectar que iba a tomar esa decisión"

Según el relato del director de la escuela, ese día no hubo ninguna señal de que algo extraño ocurriera. Aquel sábado el piloto arribó a la institución como cualquier otro día de actividad. Antes del vuelo en el que murió, realizó una práctica de entrenamiento con otro alumno sin registrar inconvenientes.

"Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien. Él había volado con un alumno antes", expresó Álvarez.

Bertazzo, quien era parte de la institución desde 2022, cayó mientras sobrevolaban una zona rural de Toledo. "Es un episodio muy triste. Era un ser humano espectacular, lamentablemente tenemos que decir que él no esta más, su psiquis le ganó en la situación que estaba atravesando", sumó el director de Flying Parrot Córdoba.

En este sentido, Álvarez indicó que los protocolos obligan a suspender un vuelo cuando existe alguna condición que pueda afectar la aptitud del piloto, aunque remarcó la dificultad de advertir una situación de ese tipo.

La alumna del piloto logró aterrizar lla avioneta tras el accidente.

"Estamos todos shockeados"

Los pilotos deben realizarse estudios psicofísicos cada seis meses, el cual incluye una evaluación psicológica. "Yo lo recibí ese día con un beso y un abrazo, la calidad de siempre", recordó.

"Si bien estamos obligados a que si tenemos una mínima situación que impide poder tener el cuerpo disponible para volar no se vuela y eso es una consigna muy clara, ¿Cómo hacés para detectar esta situación sin conocer el trasfondo? Estamos todos shockeados", sumó Álvarez en su diálogo con Clarín.

En las últimas horas se conoció un dato que nadie de la institución conocía. La familia del piloto advirtió que había acudido la semana pasada a una consulta psiquiátrica. "Es como abrir la puerta de un auto a 300 km/h. Ella creyó que era una broma, que él tenía puesto un chaleco salvavidas", agregó sobre el momento del impactante accidente.