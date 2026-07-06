Caputo anunció el Programa Financiero hasta el 2027: "No habrá problemas en el refinanciamiento de la deuda"

El funcionario dio detalles sobre el programa financiero para lo que queda del 2026 y 2027. Y destacó la "conducta fiscal intachable" del Gobierno de Milei.

El peso de la deuda con respecto a la economía es cada vez más bajo", enfatizó el funcionario en conferencia de prensa.

Este lunes por la mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo junto al Viceministro, José Luis Daza; y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, realizaron el anuncio del Programa Financiero 2026-2027.

El funcionario dio a conocer la hoja de ruta con la que busca reforzar la baja del riesgo país y calmar cualquier especulación electoral.

Al anunciar el Programa Financiero 2026-2027, Caputo destacó la "conducta fiscal intachable" de la gestión del Gobierno de Javier Milei "El presidente desde el día uno dejó en claro que el mandato era éste, y son las diferencias por las que creemos que esta vez es diferente", afirmó.

"El peso de la deuda con respecto a la economía es cada vez más bajo", enfatizó el funcionario en conferencia de prensa.

Asimismo explicó la refinanciación del capital de la deuda, como parte del Programa Financiero 2026-2027. "El peso de la deuda con respecto a la economía es cada vez más bajo", dijo.

Caputo además aseguró este lunes que el Gobierno trabaja para que el riesgo país sea cada vez más bajo. "Seguimos trabajando y explorando diferentes alternativas de financiamiento, que sean más baratas, para ahorrar la mayor cantidad posible, para seguir bajando impuestos o destinarla a otros gastos más importantes", señaló.

Compromiso con el FMI

El ministro Caputo destacó el orden financiero de la gestión libertaria, que fue uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. "El Banco Central ha acumulado en cinco meses más de lo que era la meta anual de lo que se había comprometido con el FMI, y la economía crece con tasas de interés e inflación hacia la baja. Claramente el orden macroeconómico blinda al país de shocks externos o internos", afirmó.

Caputo además adelantó que para 2031, la Argentina llegará a ser grado de inversión grave, que implica estabilidad macroeconómica, inflación a nivel internacional, mayor estabilidad cambiaria, mayor confianza a nivel de país, mayor empleo, productividad.

"Tiene un impacto que por supuesto va a beneficiar a todos los argentinos. Argentina va a ir mejorando y si logramos este objetivo hasta llegar a grado de inversión, una especie de sello de país confiable y creíble. Hacia ahí es donde queremos ir", dijo el funcionario.

En otro pasaje de su intervención, el ministro fue consultado sobre un eventual segundo tramo del swap con el Tesoro de los Estados Unidos, Caputo dijo que no está previsto usarlo pero que está disponible si se requiriera. Además, planteó que no buscará renegociar los pagos de los próximos años con el FMI.

"Argentina tiene una sobredependencia con el exterior"

El ministro explicó que el programa financiero que impulsa el gobierno busca despejar el horizonte de vencimientos, sin necesidad de recurrir apresuradamente al mercado externo.

En este sentido, sostuvo que la estrategia oficial apunta a disminuir la dependencia histórica de Argentina de los mercados internacionales de crédito. A su juicio, durante años el país recurrió casi exclusivamente a Wall Street para financiar sus déficits, por lo que ahora el desafío es desarrollar un mercado de capitales local más profundo.

"Argentina tiene una sobredependencia con el exterior y está bueno reducirla", afirmó. En esa línea, indicó que el equipo económico continúa analizando distintas herramientas de financiamiento, siempre con el criterio de elegir las alternativas "más baratas para los ciudadanos".

En este sentido, aseguró que el programa financiero de este año ya se encuentra "sobrecumplido en US$ 3.700 millones" y afirmó que los vencimientos de 2027 presentan un perfil incluso menos exigente que los de 2026. "Con refinanciar la deuda en legislación local ya es suficiente. No va a haber ningún problema en el refinanciamiento este año y 2027", afirmó.

La recuperación del grado de inversión de Argentina

En ese contexto, el ministro volvió a plantear como objetivo de largo plazo que Argentina recupere el grado de inversión (investment grade) hacia fines de 2031. "Es un objetivo nuestro, no una promesa", aseguró.

Y sostuvo que alcanzar esa calificación permitiría consolidar la estabilidad macroeconómica, atraer mayores inversiones y acceder al financiamiento internacional en condiciones considerablemente más favorables.

La baja del riesgo país, la desaceleración de la inflación y el fortalecimiento de las cuentas públicas deberían traducirse en menores tasas de interés para futuras emisiones, explicó.