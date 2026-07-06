Video de los dólares de Jesica Cirio: qué encontró la Justicia cuando inspeccionó el departamento

También se dispuso un procedimiento similar en la vivienda de Martín Insaurralde en el country Fincas San Vicente.

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y a su exesposo, Martín Insaurralde , la Justicia llevó a cabo una inspección ocular en el departamento de la conductora. Esto se da tras el polémico video donde se ven fajos de dólares en el vestidor de su casa.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes. La inspección fue ordenada por el juez federal Luis Armella , quien también dispuso un procedimiento similar en la vivienda de Insaurralde en el country Fincas San Vicente .

Si bien los peritos encontraron inconsistencias respecto del escenario que aparece en el video de los dólares , por el momento no pudieron confirmar si se trata del mismo inmueble.

Según un adelanto verbal de los peritos, el vestidor inspeccionado presenta diferencias respecto del que aparece en el video en el que se observan fajos de dólares, aunque todavía no existe un informe técnico que permita arribar a una conclusión.

Qué hallaron en la inspección del departamento de Jesica Cirio

Los especialistas detectaron diferencias entre el vestidor del departamento y el que se hizo viral. Sin embargo, esa apreciación forma parte de un adelanto verbal realizado mientras avanzaban las tareas periciales y que el análisis aún no fue plasmado en un dictamen.

El ambiente inspeccionado es el mismo que una testigo del allanamiento realizado el 21 de junio había identificado como el que aparecía en el video. Esa hipótesis ahora quedó bajo revisión a partir de las primeras observaciones realizadas por los peritos.

Ambos vestidores son muy parecidos, por lo que la comparación no podrá resolverse fácilmente. Incluso indicaron que, observados únicamente a través de fotografías, parecen iguales. Por ese motivo, será el informe técnico el que deberá establecer si las diferencias advertidas son suficientes para confirmar o descartar que se trata del mismo lugar.

El objetivo de las inspecciones es tomar medidas de los vestidores y registrar imágenes para intentar determinar en cuál de las propiedades fueron grabados los videos en los que aparecen fajos de millones de dólares. De los procedimientos participan integrantes de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina y peritos especializados.

Jesica Cirio

La defensa de Jesica Cirio

Los abogados de Cirio sostuvieron ante la prensa que no les consta que su defendida sea la persona que aparece en ese material.

En los videos incorporados a la investigación se observan fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes, guardados en cajones y estantes de un vestidor. A partir de la difusión de esas imágenes, el juez también ordenó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realice un análisis para determinar si el material es auténtico o presenta algún tipo de manipulación.

La investigación también busca establecer cuándo fueron grabados los videos. Según la información incorporada al expediente, las imágenes habrían sido registradas hace al menos tres años.

Como parte de las medidas de prueba dispuestas tras la difusión del material, declararon además efectivos de la Policía Federal que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023 en la casa de Insaurralde en Fincas de San Vicente. Ninguno de ellos confirmó que el vestidor que observaron durante ese procedimiento fuera el mismo que aparece en los videos.

La causa por corrupción y lavado de dinero

El expediente forma parte de la causa por corrupción que tiene como principal acusado a Insaurralde, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Axel Kicillof. La investigación tomó impulso tras la difusión del viaje de lujo que realizó junto a la modelo Sofía Clerici a Marbella, en septiembre de 2023.

En ese expediente, el fiscal federal Sergio Mola pidió la indagatoria de Insaurralde y de un grupo de presuntos testaferros y familiares, a la espera de un peritaje contable. También solicitó las detenciones de Insaurralde y Cirio, aunque el juez Armella rechazó esa medida y dispuso, en cambio, la prohibición de salida del país para ambos.