77 propiedades, autos y embarcaciones: investigan a una prima de Jesica Cirio por su millonario patrimonio

La mujer de 33 años figura como titular de numerosos bienes. Sospechan que serían del exintendente de Lomas de Zamora y la modelo.

En el marco de la causa que investiga a Martín Insaurralde y y su exesposa Jesica Cirio por enriquecimiento ilícito, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, examina a una prima de la modelo, quien figura como titular o cotitular de un extenso patrimonio que incluye decenas de inmuebles y una importante cantidad de vehículos.

El juez requerirá información a distintos organismos para que informen sobre su patrimonio. Se trata de Priscila Daiana Ferrante, de 33 años, es presentada públicamente por Cirio como su sobrina o prima y fue quien le presentó a Martín Insaurralde.

Según consta en la investigación que lleva a cabo la Justicia, la mujer aparece vinculada a 77 propiedades en distintas ciudades del país, entre ellas localidades como Pinamar, departamentos en Puerto Madero, pero también en Miami.

Además está vinculada a la propiedad de más de 200 vehículos entre automóviles, camiones y motos, además de embarcaciones. El patrimonio se compondría también de dinero en efectivo y joyas.

Uno de los bienes que está en la mira de la Justicia, es una mansión de casi 750 metros cuadrados ubicada en Banfield Oeste, que cuenta con ocho ambientes, cinco baños, parque, quincho, piscina y una habitación de seguridad tipo antipánico.

El inmueble figura registrado a su nombre y al de su padre, Andrés Ferrante, aunque los investigadores analizan si el adquirente real habría sido Insaurralde por una suma cercana a los 1,8 millones de dólares.

La situación de Insaurralde y el polémico video de los dólares

En paralelo a esta investigación, Insaurralde pidió ante la Justicia que no se utilice como prueba el video en el que su exesposa Jesica Cirio aparece junto a fajos de millones de dólares en el vestidor de la casa que compartían en el country Fincas San Vicente.

El planteo de la defensa reprodujo el mismo pedido que ya había hecho Cirio en la causa que investiga a ambos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en la que tienen pedido de indagatoria. Según supo TN de fuentes judiciales, el exfuncionario considera el video “de origen ilícito”.

La defensa del exintendente sostuvo que el material se originó en un hackeo y un desapoderamiento delictivo de los dispositivos personales de Cirio, y que existen sospechas fundadas de que las imágenes fueron editadas y alteradas después de esa sustracción.

Con ese argumento pidió que se aplique la regla de exclusión probatoria, al considerar que la ausencia de una cadena de custodia forense impide certificar la autenticidad del video.

El planteo llegó luego de que el video se difundiera públicamente y de que la Justicia ordenara peritarlo. A partir de esa medida, el juzgado allanó el departamento de Insaurralde y dispuso una inspección ocular en la propiedad de Cirio y en la casa de San Vicente, donde se ven cajones, bolsas y valijas con fajos de dólares en el vestidor de la vivienda.

Prohibieron salir del país a Jesica Cirio, Martín Insaurralde y Sofía Clerici

La Justicia decidió la prohibición para salir del país a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici.

La medida judicial se da en el marco de la investigación que se lleva adelante por enriquecimiento ilícito. Y se conoce pocos días después de que el fiscal solicitara la detención de Insaurralde, lo que está sujeto a la decisión del juez Luis Armella.

La resolución también alcanza a otros cuatro involucrados: Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Martín Insaurralde, hijos del exintendente de Lomas de Zamora; Gastón Barrachina ( sobrino de Insaurralde), y Víctor Mario Donadío (excuñado del exintendente).

La Justicia además les impuso la obligación de no ausentarse a más de 50 kilómetros del domicilio denunciado, sin autorización judicial previa. También deberán comunicar al tribunal, con suficiente antelación, cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de ese domicilio durante más de 24 horas.