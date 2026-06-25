La reacción de Jésica Cirio a los dólares por los que es investigada: "¿Es joda?".

En el marco de la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al ex intendente bonaerense de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde , y a Jésica Cirio , su ex esposa, la modelo entregó este martes su celular a la Justicia. En ese contexto, se filtraron nuevas imágenes que la comprometen.

El procedimiento se concretó a través del abogado de Cirio, Claudio Caffarello, quien se presentó pasadas las 9 en los tribunales de Lomas de Zamora y entregó el teléfono de su defendida. En esta causa, la conductora televisiva es investigada como supuesta partícipe del delito. El caso se reactivó esta semana a partir de la divulgación de unos videos caseros en los que, supuestamente, la también conductora televisiva muestra fajos de dólares guardados entre las pertenencias del ex funcionario lomense. Se estima que las imágenes fueron grabadas en 2023, cuando Cirio e Insaurralde todavía estaban casados.

Al respecto, la empresaria afirmó que su patrimonio fue declarado correctamente ante los organismos fiscales, y aseguró en sus redes sociales que los videos serían producto de “manipulaciones digitales”. No obstante, a raíz de la aparición de los videos, el juez Armella aceptó la solicitud del fiscal Sergio Mola y ordenó realizar distintos allanamientos en las casas de la modelo y de su segundo ex marido, Elías Piccirillo , para secuestrar sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

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En rigor, los procedimientos se concretaron en un departamento del barrio porteño de Palermo, ubicado en Ortega y Gasset y Libertador; y en otro inmueble de la localidad bonaerense de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, donde Piccirillo cumple prisión domiciliaria por otra causa. Al momento del allanamiento la modelo no se encontraba en la vivienda. Los efectivos de la Gendarmería Nacional secuestraron 19 mil dólares y armas que están registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino.

El video y la reacción que causó indignación

El escándalo estalló durante el fin de semana, cuando el diario La Nación publicó siete videos que afirma tener de forma exclusiva, en donde se ve a una mujer —Jesica Cirio, supuestamente— grabándose ingresando a un vestidor, de su supuesto ex marido, y revisar entre los cajones y estantes para develar que se esconden entre prendas y objetos varios fajos de dólares, prolijamente envueltos en bolsas de plástico transparente.

El diario afirma que las supuestas imágenes habrían sido registradas en 2023 en la habitación que el ex matrimonio compartía en la casa que tuvieron en el barrio Fincas de San Vicente, ubicado en el sur del conurbano bonaerense. Cirio al encontrarse con la enorme cantidad de billetes de la moneda estadounidense exclamó: "¿Es joda?".

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En tanto, añadió que el entorno legal de Cirio afirma que a la modelo la vienen extorsionando con los videos desde “hace un año y medio” ya que habrían accedido a los mismos de forma ilegal, corrompiendo sus claves digitales. Al momento del allanamiento, Piccirillo entregó su celular y dio la clave para que los efectivos de Gendarmería lo periten pero no encontraron los videos, indicó Clarín.

Además, argumentaron que “perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada. Ya está probado en el expediente que al momento de su separación ella le dio a su excónyuge 250.000 dólares; por lo tanto, eso puede abonar la teoría de que son propios, respaldado en las declaraciones juradas de impuestos”, agregaron.

En rigor, la Justicia deberá determinar a través de peritos la fecha en la que se filmó y la ubicación del móvil cuando supuestamente se registraron los millones de dólares. Al no encontrar los videos en los dispositivos de Piccirillo y Cirio, la Justicia ordenó al diario La Nación copia de las imágenes que publicó para trabajar sobre ellas.