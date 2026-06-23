Nicolás Trombino, el novio de Jesica Cirio en la mira: cómo lo conoció y a qué se dedica

La pareja se encuentra esperando un bebé. Y en el último allanamiento, encontraron un arma a su nombre, además de 19 mil dólares.

En los últimos días, la modelo y conductora Jesica Cirio se encuentra bajo la lupa tras la publicación de una serie de videos en los que se la ve con fajos de dólares. A raíz de esta publicación, la Justicia la investiga a ella y a su exmarido Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Frente a este escándalo judicial, otro de los que quedó involucrado es su nueva pareja, Nicolás Trombino .

El juez Luis Armella, quien investiga al exfuncionario bonaerense, ordenó allanamientos en la casa de Cirio y también de Elías Piccirillo, otra de sus expareja. También su nuevo novio, Nicolás Trombino , está bajo la mira.

Este fin de semana, en una de las casas de la modelo que está ubicada en el barrio porteño de Palermo, encontraron un arma a nombre de Trombino y 19 mil dólares , según reveló La Nación y Clarín. En medio del escándalo en la que está envuelta Cirio, el empresario se encuentra bajo la lupa por el reciente descubrimiento.

Cuando se conoció que comenzaba una relación la expareja de Insaurralde y Piccirillo, Ángel de Brito brindó algunos detalles sobre él en LAM. Desde que comenzó su noviazgo, Trombino optó por mantenerse alejado del mundo mediático y priorizó la intimidad sobre la exposición.

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La aparición de Trombino rompe el hermetismo con el que la conductora intentaba manejar su vida privada tras la ruptura con Piccirillo. Ahora, el empresario mayorista deberá dar explicaciones ante la Justicia para aclarar su situación.

Cómo conoció Jésica Cirio a su actual pareja, con quien espera un hijo

La modelo y Nicolás confirmaron que están en pareja desde noviembre del año pasado, luego de haber sido vistos juntos compartiendo cenas por Puerto Madero, el barrio porteño donde ambos residen.

En diálogo con el programa Arriba América de Eltrece, Cirio explicó que conoció al padre de su bebé por amigos en común: "Se fue dando entre reuniones y comidas". Además, cuando le preguntaron de qué trabaja, ella respondió: "Tiene supermercado mayorista hace 15 años".

Respecto al embarazo, dijo que "no estaba planeado para ya". Debido a esta noticia, aunque actualmente no conviven, están dando el "paso a paso" para fortalecer su vínculo desde la noticia del bebé.

novio jesica cirio Quién es Nicolás Trombino, la pareja de Jésica Cirio a quien le encontraron armas y dólares.

En la entrevista, la modelo sostuvo que prefiere resguardar su vínculo y no exponer la intimidad. "Mi vida está mejor así, me mantuve en silencio y también a la relación. No es una persona de los medios y tengo que respetar su decisión de que no le interesa", manifestó.

Qué se sabe de Nicolás Trombino y a qué se dedica

Nicolás Trombino, apodado “Niki”, tiene 43 años y es papá de un joven de 21. Vive en Puerto Madero y se dedica al rubro de alimentos.

Es fundador y director de OLTI Supermercado Mayorista, una empresa familiar que nació en 2005 en Guernica, Provincia de Buenos Aires.

Según revela su perfil de Linkedin, Trombino destaca que su depósito cuenta con más de 15.000 metros cuadrados, además de una logística interna y procesos optimizados. Además de su faceta empresarial, es un apasionado por el deporte y el entrenamiento.

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Meses atrás, el periodista Tomás Díaz Cueto contó detalles de distintas maniobras que estuvieron bajo sospechas de Nicolás Trombino. "Me cuentan que está muy enamorado de Jésica Cirio pero hay un problema que está poniendo nerviosa a la gente que circunda a Trombino, su socio", contó en diálogo con El Observador.