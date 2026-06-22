Están esperando un bebé a menos de un año de comenzar su relación. En las últimas horas se conoció lo que hallaron en la vivienda que comparte con la modelo.

Quién es Nicolás Trombino, la pareja de Jésica Cirio a quien le encontraron armas y dólares.

Luego de la difusión de videos donde se ven fajos de dólares dentro de cajones y estanterías en la casa de Jesica Cirio , el juez Luis Armella, quien investiga a su exesposo Martín Insaurralde, ordenó una serie de allanamientos en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Allí encontraron un arma y más dólares.

Uno de los domicilios donde se realizó un allanamiento , a cargo de Gendarmería Nacional, fue en una casa de la modelo ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde encontraron elementos de interés relacionados a Nicolás Trombino , un empresario con el que está en pareja hace menos de un año y con quien se encuentra esperando un hijo.

En el lugar, se encontraron un arma a nombre de la pareja actual de Cirio, y 19 mil dólares , según reveló La Nación y Clarín. Tras el escándalo de su pareja, el empresario se encuentra bajo la lupa por el reciente descubrimiento de la investigación.

Cuando se conoció que comenzaba una relación la expareja de Insaurralde y Piccirillo, Ángel de Brito brindó algunos detalles sobre él en LAM. Desde que comenzó su noviazgo, Trombino optó por mantenerse alejado del mundo mediático y priorizó la intimidad sobre la exposición.

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Qué se sabe del empresario y su relación con Jesica Cirio

El hombre, apodado “Niki”, tiene 43 años y es papá de un joven de 21. Vive en Puerto Madero y se dedica al rubro de alimentos. Es fundador y director de OLTI Supermercado Mayorista, una empresa familiar que nació en 2005 en Guernica, Provincia de Buenos Aires.

Según revela su perfil de Linkedin, Trombino destaca que su depósito cuenta con más de 15.000 metros cuadrados, además de una logística interna y procesos optimizados. Además de su faceta empresarial, es un apasionado por el deporte y el entrenamiento.

La pareja confirmó su relación en noviembre del año pasado, tras haber sido vistos juntos cenando por Puerto Madero. Actualmente no conviven, pero están dando "paso a paso" para fortalecer su vínculo desde la noticia del bebé.

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"Se conocieron por amigos en común, ella va a verlo a él y pasan muchas horas juntos en Puerto Madero, donde vive. Hace tres semanas estuvieron en Punta del Este, muy románticos”, comentó Laura Ubfal meses atrás.

En diálogo con Desayuno Americano, la modelo y conductora habló sobre el hijo que esperan. "Fue así, se dio, no lo teníamos planeado para ya". Frente a esta situación, están fortaleciendo su vínculo y la llegada de un bebé fue bien recibido y significativo para ambos.

El entramado que rodea al hombre que enamoró a Jesica Cirio, con quien espera su segundo hijo

Meses atrás, el periodista Tomás Díaz Cueto contó detalles de distintas maniobras que estuvieron bajo sospechas de Nicolás Trombino. "Me cuentan que está muy enamorado de Jésica Cirio pero hay un problema que está poniendo nerviosa a la gente que circunda a Trombino, su socio", contó en diálogo con El Observador.

Díaz Cueto reveló que el empresario tiene una sociedad en Estados Unidos con Quinto Ferro, un empresario de 24 años CEO de una empresa en Miami dedicado a servicios de jets privados e hijo de un abogado muy cercano al sindicalista Luis Barrionuevo.

"El círculo rojo de la familia de Quinto estaría muy caliente con la luz que pone sobre estos negocios el vínculo de Trombino con Jésica Cirio", dijo al aire en El Observador.