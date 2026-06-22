Tras los videos con fajos de dólares, allanaron la casa de Jesica Cirio: qué encontraron

Las imágenes son dentro de un vestidor en la casa que compartía con Martín Insaurralde. Los detalles de la investigación por enriquecimiento ilícito.

La Justicia federal ordenó una serie de allanamientos tras la difusión del video con dólares.

Luego de la difusión de videos de fajos de dólares dentro de cajones y estanterías en la casa de Jesica Cirio , el juez Luis Armella, quien investiga a su expareja Martín Insaurralde, ordenó una serie de allanamientos en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los procedimientos se realizaron este domingo por personal de Gendarmería Nacional, en un departamento del barrio porteño de Palermo , ubicado en Ortega y Gasset, y avenida del Libertador, que sería propiedad de Cirio. También requisaron el domicilio de Banfield , partido de Lomas de Zamora, donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo , la última pareja de la modelo.

Los videos que se conocieron este fin de semana fueron publicados por La Nación y corresponderían al año 2023. Las imágenes son dentro de un vestidor en la casa que compartía con Insaurralde en el country Fincas de San Vicente.

Los videos de Jesica Cirio exhibiendo importantes sumas de dólares

Qué encontraron durante los allanamientos

Al arribar al departamento de la conductora, ubicado sobre la Avenida del Libertador y Ortega y Gasset, en la zona conocida como Las Cañitas, las fuerzas de seguridad se encontraron con la vivienda vacía.

Ante la ausencia de la modelo, los uniformados debieron forzar los accesos con la colaboración del portero del edificio para dar cumplimiento a la orden judicial. En el lugar, se encontraron un arma a nombre de Nicolás Trombino, pareja actual de Cirio, y 19 mil dólares, según reveló La Nación y Clarín. Aunque otros medios aseguran que no hallaron materiales de interés.

Otro de los procedimientos se realizó en un departamento en Banfield, donde Piccirillo cumple con prisión domiciliaria. Los efectivos retuvieron su celular y, con la clave del mismo que fue suministrada por su propietario, no pudieron dar con el video que mostraba a Cirio exponiendo a los dólares guardados en bolsas plásticas transparentes.

CIRIO- DÓLARES-1 Captura videos LN

Ante este escenario, la fiscalía avanzó con un pedido formal al medio que difundió las imágenes para incorporar los videos de manera directa al expediente judicial.

La causa contra Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación, ahora a cargo de Armella, tiene en marcha un peritaje integral sobre los bienes de Insaurralde que finalizaría a mediados del mes próximo, indicaron fuentes de Tribunales. El fiscal Mola ya hizo un pedido de indagatoria para el exjefe de Gabinete provincial que aún no se concretó.

La causa investiga desde octubre de 2023 si el exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora incrementó su patrimonio de manera ilícita.

Todo comenzó cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en un yate. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según reveló un dictamen del fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

En tanto, desde Fiscalía indicaron que su patrimonio no puede justificarse con sus ingresos de funcionario público. Casas en countrys, autos de alta gama, viajes al exterior y cuentas bancarias millonarias.

JESICA-CIRIO.jpg La ostentación de Martín Insaurralde en Marbella, donde viajó con Sofía Clérici, llevó a Jésica Cirio a estar imputada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Por su parte, Cirio emitió un comunicado tras la difusión de los videos y denunció un intento de extorsión sostenido desde hace más de un año.

La conductora puntualizó que "se trata de una secuencia de videos” e insistió en que “en las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.